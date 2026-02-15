Проводится расследование: новосибирцы завалили строительными отходами контейнерные площадки

Региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» начал расследование причин образования завалов строительного мусора на контейнерных площадках в Ленинском и Центральном районах Новосибирска. Его обнаружили в отсеках для крупногабаритных отходов.

— Тонны бетона и кирпича экипажам мусоровозов пришлось вывозить в несколько рейсов с контейнерных площадок по адресам ул. 1905 года, 85; ул. Ленина, 73; ул. Станиславского, 10; ул. Колхидская 21. Проводится расследование, нарушители будут привлечены к ответственности, — сообщили в компании.

В «Спецавтохозяйстве» сообщили, что лица, образующие строительные отходы, должны обеспечить их вывоз и утилизацию по отдельному договору с региональным оператором или другой лицензированной организацией. Штраф за нарушение правил складирования отходов варьируется от 2-3 тысяч рублей для граждан и до 250 тысяч рублей – для юридический лиц.

На площадки для КГО можно размещать отходы после текущего ремонта жилых помещений: плитку, штукатурку, линолеум, сантехнику, мебель, бытовую технику. Вес мешков с отходами не должен превышать 15 кг.

Если виновные не будут найдены, штраф придется заплатить управляющим компаниям.

Напомним, на февральском заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов сообщил, что в 2025 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров.

— Промежуточный результат замеров показывает, что каждый третий контейнер региональный оператор ввозит бесплатно. Недополученные доходы предприятия за год оценочно составляют 500 млн рублей, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что ужесточить контроль за вывозом строительного мусора в регионе пытаются с 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что долг новосибирского «Спецавтохозяйства» составляет 1,6 млрд рублей. На предприятии сообщили, что за счет текущего тарифа погасить его не смогут.