Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 83 тысячи рублей

В январе-августе 2025 года средняя номинальная зарплата в Новосибирской области достигла 83 454 рублей. В августе она составляла 80 254 рубля. Такие данные приводятся в докладе Новосибирскстата о социально-экономическом положении региона за первые три квартала года.

— По сравнению с январем — августом 2024 года номинальная зарплата в регионе увеличилась на 16,1%. Реальная начисленная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) в январе – августе 2025 года составила 105% к январю — августу 2024 года, — добавили в ведомстве.

Ведомство сообщает, что эти данные предварительные и показывают общую тенденцию социально-экономического развития региона.

Напомним, номинальная зарплата включает в себя не только сумму, выдаваемую сотруднику на руки, но и обязательные отчисления в виде налогов и взносов в социальные фонды. В том числе, НДФЛ — 13%, страховые взносы — 30% (22% — в пенсионный фонд, 5,1% — в фонд ОМС, 2,9% — в фонд по обязательному социальному страхованию).

Стоит отметить, что в Новосибирской области официальная годовая инфляция снижается уже три месяца подряд. В сентябре она составила 8,83%, что выше среднего показателя по стране (7,98%).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы разместили более 30 тысяч резюме по рабочим специальностям.