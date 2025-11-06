Рекламодателям

Особые выплаты получают 160 пенсионеров Новосибирской области

  • 06/11/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
В СФР объяснили, за что положены особые выплаты пенсионерам Новосибирской области
Максимальный размер дополнительного обеспечения составляет более 43 тысяч рублей

Лауреаты государственных премий, олимпийские чемпионы, Герои России и другие выдающиеся люди Новосибирской области получают специальные выплаты за свои заслуги перед страной. Таких пенсионеров в регионе 160.

Среди них 105 лауреатов государственных премий, 43 пенсионера удостоены Ордена Ленина, а 5 человек — чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр.

В новосибирском отделении Социального фонда пояснили, что размер особой пенсии за заслуги перед страной зависит от социальной пенсии. В 2025 году дополнительные выплаты с учетом районного коэффициента составят от 21,5 до 43,7 тысяч рублей в месяц для разных категорий. Неработающие пенсионеры будут получать их в дополнение к своей основной пенсии.

Эксперты отмечают, что при устройстве пенсионера на работу выплаты приостанавливаются. Но если пенсионер прекращает трудовую деятельность, они вновь возобновляются Отделением СФР по Новосибирской области.

Чтобы получить дополнительное материальное обеспечение, нужно подать заявление в клиентскую службу СФР по Новосибирской области, к которому приложить пакет документов, подтверждающих награды и звания. Также заявление можно подать через портал Госуслуг.

— Гражданам, имеющим одновременно право на дополнительное материальное обеспечение по нескольким основаниям, выплата назначается по одному из них, которое предусматривает более высокий размер, — уточнили в фонде.

На сентябрь 2025 года в Новосибирской области проживало 789 434 пенсионера. Из них 135 490 продолжали работать. 86 тысяч пенсионеров — люди старше 80 лет. В 2024 году в регионе было 798 379 пенсионеров, из них 150 307 работали.

Ранее редакция сообщала о том, как формируется пенсия у зумеров. Молодых людей предупреждают, что нужно работать в белую и много зарабатывать.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

893

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : пенсионеры выплаты


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Особые выплаты получают 160 пенсионеров Новосибирской области
6/11/25 15:00
Общество
Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 83 тысячи рублей
6/11/25 14:00
Общество
Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя раскритиковала введение новых штрафов в ЖКХ
6/11/25 13:30
Власть
Эксперты рассказали, где в Новосибирске много фальсифицированной молочки
6/11/25 13:17
Бизнес Общество
Более трем тысячам подростков запретили арендовать самокаты в Новосибирске
6/11/25 12:00
Бизнес Город Общество
Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта
6/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирской области число молочных коров сократилось на 6,2 тысячи голов
6/11/25 10:00
Агропром Бизнес Общество
По внедрению ИИ в строительстве Сибирь находится в роли догоняющего
6/11/25 9:00
Недвижимость Рынки
Водителю, виновному в гибели двухлетнего малыша в Новосибирске, вынесли приговор
6/11/25 8:30
Происшествия
Управлять новосибирской «Мегой» будет «Велес Менеджмент»
5/11/25 19:14
Бизнес
В Новосибирске прогнозируют резкое потепление к выходным
5/11/25 18:30
Общество
Более 10 тысяч новосибирцев занизили цену своих квартир и недоплатили налоги
5/11/25 18:00
Власть Недвижимость
Новосибирск принимает Сибирский агропромышленный форум
5/11/25 17:44
Власть
В России зарегистрировали товарные знаки «Спрайт» и «Кока-Кола»
5/11/25 17:30
Общество
Спрос на автомобили с пробегом в октябре в Новосибирске побил годовой рекорд
5/11/25 17:00
На трассе «Иртыш» под Новосибирском скорость движения увеличится до 120 км\ч
5/11/25 16:30
Власть Транспорт
Педагогические вузы в России увеличат набор абитуриентов по целевому приему
5/11/25 16:00
Власть Образование Общество
Бывший замминистра природы Новосибирской области возглавил министерство в Забайкалье
5/11/25 15:45
Отставки и назначения
Места для предпринимателей на кладбищах Новосибирска разыграют на торгах
5/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Туристы заплатили за пребывание в Новосибирске почти 72 млн рублей
5/11/25 14:30
Бизнес Власть Город Туризм
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять