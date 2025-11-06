Особые выплаты получают 160 пенсионеров Новосибирской области

Лауреаты государственных премий, олимпийские чемпионы, Герои России и другие выдающиеся люди Новосибирской области получают специальные выплаты за свои заслуги перед страной. Таких пенсионеров в регионе 160.

Среди них 105 лауреатов государственных премий, 43 пенсионера удостоены Ордена Ленина, а 5 человек — чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр.

В новосибирском отделении Социального фонда пояснили, что размер особой пенсии за заслуги перед страной зависит от социальной пенсии. В 2025 году дополнительные выплаты с учетом районного коэффициента составят от 21,5 до 43,7 тысяч рублей в месяц для разных категорий. Неработающие пенсионеры будут получать их в дополнение к своей основной пенсии.

Эксперты отмечают, что при устройстве пенсионера на работу выплаты приостанавливаются. Но если пенсионер прекращает трудовую деятельность, они вновь возобновляются Отделением СФР по Новосибирской области.

Чтобы получить дополнительное материальное обеспечение, нужно подать заявление в клиентскую службу СФР по Новосибирской области, к которому приложить пакет документов, подтверждающих награды и звания. Также заявление можно подать через портал Госуслуг.

— Гражданам, имеющим одновременно право на дополнительное материальное обеспечение по нескольким основаниям, выплата назначается по одному из них, которое предусматривает более высокий размер, — уточнили в фонде.

На сентябрь 2025 года в Новосибирской области проживало 789 434 пенсионера. Из них 135 490 продолжали работать. 86 тысяч пенсионеров — люди старше 80 лет. В 2024 году в регионе было 798 379 пенсионеров, из них 150 307 работали.

Ранее редакция сообщала о том, как формируется пенсия у зумеров. Молодых людей предупреждают, что нужно работать в белую и много зарабатывать.