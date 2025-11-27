«Соседи страдают»: за курение в квартире арендатора в Новосибирске попросят съехать

За курение в квартире в России выписываются штрафы. Подобные прецеденты уже есть в разных регионах. Как правило, на курильщика жалуются соседи, которые страдают от неприятных запахов.

— Курение в своей квартире не запрещено, так как это частная собственность. Однако, если дым попадает к соседям и в места общего пользования через вентиляцию или открытое окно, то за это может грозить ответственность, — сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов изданию РИА Новости.

По его словам, если окажется, что дым и неприятные запахи идут из вашей квартиры, суд может оштрафовать вас на сумму от 500 до 1500 рублей за нарушение санитарных норм.

Кроме того, соседи могут потребовать возместить ущерб. По словам Колунова, уже были случаи, когда нарушителям приходилось платить до 5000 рублей.

Курить на общем балконе также запрещено. За это предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. Однако на собственной лоджии курить можно.

— Важно соблюдать правила противопожарной безопасности и уважать соседей. Если пожар случится из-за курения на балконе, штраф может составить до 5000 рублей, — заявил депутат.

Стоит отметить, что в Новосибирске есть свои фишки связанные с курением в домах. Собеседница Infopro54, сдающая квартиру в современном доме в центре, сообщила, что в правилах для собственников жилья подчеркивается: никакого курения на балконах.

— Дело в том, что балконы в нашем доме обшиты сплошным остеклением, то есть не изолированы. Как только на балконе начинает кто-то курить запах распространяется во все стороны. Штрафы уже действительно были. Мне, например, пришлось в договоре с арендаторами прописать этот момент. На его основании приходилось разрывать договор и выселять арендаторов, — поделилась собеседница.

По словам риэлторов, в договорах аренды в Новосибирске сейчас все чаще появляется пункт о запрете курения в снимаемом жилье. Кроме того, арендодатели прописывают санкции, которые арендатор обязуется нести в случае нарушения этого запрета.

По данным МЧС России, курение — это одна из наиболее распространенных причин пожаров. По статистике, за 10 месяцев 2025 года в Новосибирской области произошло более трех с половиной тысяч пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, из них 274 — по вине курильщиков, на которых 27 человек погибли, а 11 человек получили травмы.

Ранее редакция сообщала о том, что некурящим сотрудникам могут поднять зарплату в Новосибирске.