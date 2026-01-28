Стала известна дата начала и окончания Рамадана в 2026 году

В 2026 году Рамадан начнется с заходом солнца 18 февраля. Пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта, сообщили в Духовном управлении мусульман Российской Федерации.

— В вопросе о точной дате начала месяца поста аксиомой является ежегодное официальное решение мусульманских руководителей в том или ином регионе. Например, в отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность. Астрономический расчет подтверждается ежегодными полевыми наблюдениями, — говорится в сообщении.

По преданию, в месяц Рамадан Аллах ниспослал Коран – священную книгу мусульман. В этот период верующие соблюдают ежедневный пост, усердно совершают религиозные обряды, стремятся к духовному росту и совершают добрые дела.

В Рамадан мусульманам можно есть только после захода солнца и до рассвета. Пищу принимают до утренней молитвы-намаза.

Пост можно облегчить больным, путникам, женщинам после родов, беременным и кормящим, а также пожилым, немощным и детям.

В первый день месяца шавваль мусульмане отмечают праздник разговения, завершая священный месяц Рамадан. В этот день они собираются на праздничную молитву и уплачивают обязательную милостыню.

