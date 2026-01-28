Поиск здесь...
Общество

Стала известна дата начала и окончания Рамадана в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Весь месяц мусульмане соблюдают строгий пост и следуют духовной дисциплине

В 2026 году Рамадан начнется с заходом солнца 18 февраля. Пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта, сообщили в Духовном управлении мусульман Российской Федерации.

— В вопросе о точной дате начала месяца поста аксиомой является ежегодное официальное решение мусульманских руководителей в том или ином регионе. Например, в отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность. Астрономический расчет подтверждается ежегодными полевыми наблюдениями, — говорится в сообщении.

По преданию, в месяц Рамадан Аллах ниспослал Коран – священную книгу мусульман. В этот период верующие соблюдают ежедневный пост, усердно совершают религиозные обряды, стремятся к духовному росту и совершают добрые дела.

В Рамадан мусульманам можно есть только после захода солнца и до рассвета. Пищу принимают до утренней молитвы-намаза.

Пост можно облегчить больным, путникам, женщинам после родов, беременным и кормящим, а также пожилым, немощным и детям.

В первый день месяца шавваль мусульмане отмечают праздник разговения, завершая священный месяц Рамадан. В этот день они собираются на праздничную молитву и уплачивают обязательную милостыню.

Ранее редакция сообщала о том, что разрешение на строительство медресе в Новосибирске продлили до конца 2026 года.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : Рамазан мусульмане

В Центробанке сообщили насколько подорожали полисы ОСАГО в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После повышения территориального коэффициента по ОСАГО вдвое средняя цена полиса в Новосибирске составила 11,2 тысяч рублей. Это на 41% больше, чем до индексации. Речь идет об обычных водителях, которые сами владеют машиной и используют ее только в личных целях, пояснили в Сибирском ГУ Банка России. При этом для аккуратных и опытных водителей с КБМ меньше 1, полис ОСАГО подорожал на 27,4%: до 8,4 тысяч рублей.

— Те, кто виноваты в ДТП, практикуют опасное вождение, имеют большое число штрафов за серьёзные нарушения ПДД — справедливо платят за ОСАГО больше. Для них стоимость полиса после расширения тарифного коридора и повышения коэффициента территории будет ощутимо выше, — подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Читать полностью

Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Автор: Артем Рязанов

Транспортная прокуратура выиграла суд против авиакомпании «Сибирь» из-за овербукинга. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Действия авиакомпании «Сибирь», связанные с овербукингом, по иску транспортной прокуратуры признаны незаконными. <...> Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также о признании недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 12 месяцев 2025 года в ГУ МВД по Новосибирской области обратился 251 иностранный гражданин с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание для получения образования. 237 из них получили одобрение, отметили в ведомстве.

В списке заявителей, которые будут обучаться или уже обучаются в образовательных учреждениях города,  есть граждане стран дальнего зарубежья, таких как: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Китай, Мали, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Соединённые Штаты Америки, Того, Туркменистан, Шри-Ланка, Эквадор.

Читать полностью

Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году

Автор: Артем Рязанов

По данным на январь 2026 года в 16 крупных городах России работает около 5,4 тысяч автосалонов, продающих легковые автомобили. Это на 2% больше, чем годом ранее. Увеличение произошло в основном за счёт развития региональных рынков, особенно в Сибири и на Урале.

По данным 2ГИС, Красноярск, Новосибирск и Челябинск стали лидерами по росту числа автосалонов за год: в Красноярске прирост составил 17%, в Новосибирске — 12%, а в Челябинске — 11%. В этих городах активно развивались площадки для продажи подержанных автомобилей, а также салоны, предлагающие китайские и корейские марки, в том числе импортные.

Читать полностью

Власти рассказали, как будут бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска планируют решить проблему пробок, вызванных строительством четвёртого моста. Заторы уже появились как на правом, так и на левом берегу. Об этом заявили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский признал, что на улицах Военной и Ипподромской после запуска моста возникли заторы. Сейчас принимаются меры для устранения пробок и на площади Труда.

Читать полностью

Новосибирский застройщик ИЖС признан банкротом

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявление ООО «Сатурн Сибирь», которое настаивало на банкротстве ООО «Дримхаус Констракшн». В отношении компании введено наблюдение. Временным управляющим назначен Тимофей Чесноков. Истец требует с застройщика 9 млн рублей.

Стоит отметить, что руководитель компании ООО «Дрим Констракшн» Роман Бобров был задержан в декабре 2025 года. Как отмечали в прокуратуре, «Дрим Констракшн» привлекал средства граждан для строительства ИЖС на территории Новосибирского района и не завершил строительство 65 домов. Они имеют разную степень готовности. Сумма ущерба, причиненного гражданам, оценивалась в 71 млн рублей. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на середину декабря следствием было установлено 12 потерпевших. Все покупатели домов — ипотечники. Кроме того, предприниматель привлекал средства граждан-инвесторов с которыми заключались инвестиционные договора. По ним людям обещались выплаты. Счета компании были арестованы, но руководитель на совещании в прокуратуре пообещал, что дома будут достраиваться в течение 2026 года. Четыре он планировал сдать в первом квартале.

Читать полностью
