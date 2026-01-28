Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Наука

Новосибирский проект «БиоКатТех» оценили в 20 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он получил поддержку президента России в 2024 году

Подготовлены материалы для строительства нового крупного проекта, который будет расположен в Академгородке — «БиоКатТех». Он получил поддержку президента России Владимира Путина, который в 2024 году поручил развивать этот комплекс, напомнил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

—  «БиоКатТех» будет поддерживаться двумя институтами: Институтом цитологии и генетики СО РАН и Институтом катализа СО РАН. Направлен на создание новых катализаторов и ферментов самого разного назначения, — отметил Пармон.

Проект планируется реализовывать на двух площадках: на территории названных институтов на проспекте Лаврентьева. Земля под эти цели уже отведена. Ориентировочная стоимость проекта — около 20 млрд рублей.

Напомним, «БиоКатТех» был представлен вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в рамках Форума «Технопром-2022». В декабре 2023 года он обсуждался на встрече президента России с молодыми учеными на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

Проект предусматривает создание двух Центров коллективного пользования: «Центр генетических технологий» (ИЦиГ СО РАН) и «Опытное производство катализаторов» (ИК СО РАН, базовое фото) и их совместное сотрудничество под названием «БиоКатТех».

Проект предусматривает создание двух Центров коллективного пользования

Как сообщала пресс-служба Института катализа, со стороны ЦКП «Опытное производство катализаторов» запланировано строительство двух новых корпусов: корпуса опытного производства катализаторов площадью около 7 тысяч кв.м., а также корпуса установок высокого давления площадью 3,6 тысячи кв.м, что позволит реализовать на опытном уровне практически любую технологию производства химических катализаторов.

Со стороны ЦКП «Центр генетических технологий» планируется задействование нескольких исследовательских модулей: биоресурсного обеспечения и биоресурсных коллекций, клеточных технологий, модуля для работ в области геномного редактирования и генной инженерии, и модуля пилотных установок.

«БиоКатТех» входит в масштабную программу развития Академгородка —Академгородок 2.0.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске хотят построить еще один коллайдер за 23 млрд рублей. Его планируют разместить на территории Института ядерной физики СО РАН. 

Скрин из видеопрезентации проекта «БиоКатТех», ИЦиГ СО РАН, ИК СОРАН с сайта Института Катализа.

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Наука

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : центр коллективного пользования инвестиции БиоКатТех

364
0
0
Предыдущая статья
Госдума обязывает операторов по запросу ФСБ отключать связь при атаке БПЛА
Следующая статья
Стала известна дата начала и окончания Рамадана в 2026 году

Проект ГПНТБ Новосибирска проходит финансовую оценку в Минэкономразвития России

Автор: Юлия Данилова

Предпроект развития Государственной научно-технической публичной библиотеки  (ГПНТБ) в Новосибирске анализируется Минэкономразвития России с точки зрения финансов. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— В проекте Академгородок 2.0 подготовлено расширение инфраструктуры Государственной научно-технической публичной библиотеки. Там будет сложная конфигурация. Один корпус будет расположен за фронтальным корпусом. Кроме того, там будут создаваться дополнительные хранилища, которых уже не хватает. Предполагается, что будет развиваться современная цифровая техника, — пояснил Пармон.

Читать полностью

Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

Автор: Мария Гарифуллина

В прессе, сначала в западной, а потом в России, появились прогнозы учёных о возможной глобальной пандемии «Болезни X» в 2026 году. В числе потенциальных угроз эпидемиологи называют вирусы обезьяньей оспы, краснухи, птичьего гриппа и Оропуче. Infopro54 публикует комментарии экспертов о рисках новой пандемии и исследованиях вирусов, которые есть в обновлённом списке.

Термин «Болезнь X» («Disease X») используется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с 2018 года. Он обозначает теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. То есть «Болезни X» не существует. Это — концепция, которая указывает системам здравоохранения и научным сообществам на существующие риски, чтобы они были готовы быстро реагировать на новые угрозы. В перечень вирусов, способных вызвать катастрофическую пандемию, ранее были включены SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, вирус Эбола, вирус Зика, вирус Нипах, коронавирусы, вызывающие ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS).

Читать полностью

«Постараемся приехать»: Владимир Путин пообещал быть на открытии СКИФа в Новосибирск

Автор: Юлия Данилова

Президент России Владимир Путин прокомментировал перспективы ЦКП «СКИФ», который планируют запустить в Новосибирске. Технический запуск проекта ожидается до конца 2025 года, исследования начнутся в 2026 году. Журналист радио «Городская волна» Иван Двойничников поинтересовался, как привлечь молодых ученых для работы на СКИФе и сможет ли глава государства приехать на его открытие.

Владимир Путин отметил, что идея о создании ЦКП СКИФ возникла в 2018 году и была озвучена в ходе Совета по науке при президенте России представителями ИЯФ СО РАН.

Читать полностью

Новосибирские ученые создали новый сенсор для взвешивания транспортных средств в движении

Автор: Мария Гарифуллина

Ученые Новосибирского государственного университета запатентовали новую разработку для умных дорог — распределенный оптоволоконный датчик, который, позволяет точно взвешивать грузовики прямо в движении. Система создана в рамках проекта по развитию искусственного интеллекта в городской среде. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Традиционные системы взвешивания в движении часто используют дорогие оптические волокна со специальными решетками. Как указано в описании полезной модели, новая конструкция обходится стандартным оптоволокном, что, по замыслу разработчиков, может значительно удешевить технологию. Чувствительный элемент предлагается укладывать под асфальт поперек полосы движения.

Читать полностью

Вирусолог объяснил увеличение числа случаев бешенства в Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжает расти число выявленных случаев бешенства среди диких и домашних животных. Осенью текущего года документы об объявлении карантина в том или ином населенном пункте подписываются практически еженедельно. За неполные одиннадцать месяцев количества случаев бешенства уже в  два раза больше, чем в 2024 году. Infopro54 задал вопрос о причинах происходящего доктору биологических наук, директору научно-исследовательского института вирусологии ФИЦ ФТМ Александру Шестопалову.

— Александр Михайлович, в Новосибирской области двукратный рост числа зарегистрированных случаев бешенства. Насколько это тревожная ситуация?

Читать полностью

Астрономы НГУ рассказали о метеорном буме над Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Любители наблюдений за ночным небом в ноябре смогут увидеть метеорный поток Леониды. По данным специалистов НГУ, пик его активности приходится на 17 ноября. Этот поток, который исходит из созвездия Льва, обычно приносит около 10-15 метеоров в час. Радиант потока поднимается высоко в небе во второй половине ночи, создавая быстрые и эффектные метеоры.

Интересно, что пик активности Леонидов, когда в небе могут появляться сотни и даже тысячи метеоров в час, ожидается в 2030-х годах. Это произойдет благодаря возвращению родительской кометы 55P/Swift-Tuttle в 2031 году, которая вновь приблизится к Земле.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Новосибирское предприятие начало выпускать компоненты для вентиляционных систем

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске объявлен аукцион на строительство блока «В» Академпарка

Власть Наука

Проект ГПНТБ Новосибирска проходит финансовую оценку в Минэкономразвития России

Общество

Стала известна дата начала и окончания Рамадана в 2026 году

Наука

Новосибирский проект «БиоКатТех» оценили в 20 млрд рублей

Бизнес Власть

Госдума обязывает операторов по запросу ФСБ отключать связь при атаке БПЛА

Власть Общество

В Центробанке сообщили насколько подорожали полисы ОСАГО в Новосибирске

Мобильная связь в Инюшенском бору стала лучше

Бизнес Экономика

Количество вакансий в новосибирском банке труда в три раза превышает спрос

Бизнес Общество

Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Финансы

Ипотека с материнским капиталом взлетела на 70% в 2025 году

Власть

Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске

Бизнес Рынки

В Новосибирске из-за ностальгии и проблем в экономике растёт число рюмочных

Бизнес Власть

Новосибирским предпринимателям предложили субсидии на создание электрозаправок

Общество

Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году

Общество

Власти рассказали, как будут бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска

Бизнес Власть

Под Новосибирском планируется создать логистический узел на стыке водных путей

Авто Бизнес

Запуск проекта белорусской компании в Линево запланирован к концу 2026 года

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности