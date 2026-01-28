Новосибирский проект «БиоКатТех» оценили в 20 млрд рублей

Подготовлены материалы для строительства нового крупного проекта, который будет расположен в Академгородке — «БиоКатТех». Он получил поддержку президента России Владимира Путина, который в 2024 году поручил развивать этот комплекс, напомнил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— «БиоКатТех» будет поддерживаться двумя институтами: Институтом цитологии и генетики СО РАН и Институтом катализа СО РАН. Направлен на создание новых катализаторов и ферментов самого разного назначения, — отметил Пармон.

Проект планируется реализовывать на двух площадках: на территории названных институтов на проспекте Лаврентьева. Земля под эти цели уже отведена. Ориентировочная стоимость проекта — около 20 млрд рублей.

Напомним, «БиоКатТех» был представлен вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в рамках Форума «Технопром-2022». В декабре 2023 года он обсуждался на встрече президента России с молодыми учеными на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

Проект предусматривает создание двух Центров коллективного пользования: «Центр генетических технологий» (ИЦиГ СО РАН) и «Опытное производство катализаторов» (ИК СО РАН, базовое фото) и их совместное сотрудничество под названием «БиоКатТех».

Как сообщала пресс-служба Института катализа, со стороны ЦКП «Опытное производство катализаторов» запланировано строительство двух новых корпусов: корпуса опытного производства катализаторов площадью около 7 тысяч кв.м., а также корпуса установок высокого давления площадью 3,6 тысячи кв.м, что позволит реализовать на опытном уровне практически любую технологию производства химических катализаторов.

Со стороны ЦКП «Центр генетических технологий» планируется задействование нескольких исследовательских модулей: биоресурсного обеспечения и биоресурсных коллекций, клеточных технологий, модуля для работ в области геномного редактирования и генной инженерии, и модуля пилотных установок.

«БиоКатТех» входит в масштабную программу развития Академгородка —Академгородок 2.0.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске хотят построить еще один коллайдер за 23 млрд рублей. Его планируют разместить на территории Института ядерной физики СО РАН.