Власть Наука

Проект ГПНТБ Новосибирска проходит финансовую оценку в Минэкономразвития России

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Его расчетная стоимость — до 10 млрд рублей

Предпроект развития Государственной научно-технической публичной библиотеки  (ГПНТБ) в Новосибирске анализируется Минэкономразвития России с точки зрения финансов. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— В проекте Академгородок 2.0 подготовлено расширение инфраструктуры Государственной научно-технической публичной библиотеки. Там будет сложная конфигурация. Один корпус будет расположен за фронтальным корпусом. Кроме того, там будут создаваться дополнительные хранилища, которых уже не хватает. Предполагается, что будет развиваться современная цифровая техника, — пояснил Пармон.

Он напомнил, что проект был поддержан полномочным представителем президента России по Сибирскому федеральному округу. Ориентировочная стоимость — до десяти миллиардов рублей.

— Мы федеральная структура, поэтому по нынешним нормам строительство возможно только за счёт федеральных средств, — сообщил председатель СО РАН.

Напомним, участок площадью 8398 кв. м. по адресу ул. Восход, 15 выделен Территориальным управлением Росимущества под строительство второй очереди Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ), предусмотренное проектом «Академгородок 2.0».

Участок был выделен Территориальным управлением Росимущества под строительство второй очереди ГПНТБ

В 2019 году территория за действующим зданием ГПНТБ была оформлена под жилищную и коммерческую застройку, однако, после обращения губернатора Андрея Травникова в адрес вице-премьера России Марата Хуснуллина, правительственная комиссия отменила это решение. Таким образом библиотека получила новые возможности для развития.

Существующее книгохранилище ГПНТБ еще в 2023 году было заполнено на 98%. Сообщалось, что оставшиеся резервы будут использованы в пределах двух лет.

Что касается нового корпуса, то предполагалось, что он будет работать круглосуточно. Здесь установят оборудование компактного хранения, автоматизированную монорельсовую систему адресной доставки книг из разных зданий и интеллектуальную систему управления всеми системами жизнеобеспечения по технологии «умный дом». В корпусе также разместятся зоны коворкинга, мультимедийный центр, отделы консервации и реставрации редких книг и рукописей, детский технопарк, цифровые лаборатории, студии видео и звукозаписи, конгресс-центр.

ГПНТБ СО РАН – научная многоотраслевая библиотека, крупнейшая за Уралом и пятая в Российской Федерации по объёму фонда. Является одной из старейших в стране, книгохранилище основано в 1918 году как Государственная научно-техническая и экономическая библиотека.  В 2024 году ГПНТБ включал в себя пять надземных этажей и четыре подземных, предназначенных для книгохранилища. Общий объём фондов насчитывал более 10 миллионов экземпляров, пополняясь на 150 – 200 тысяч экземпляров в год. Ежегодно библиотеку очно и в режиме онлайн посещают более 2,5 миллионов человек.

Ранее редакция сообщала о том, что на участке за ГПНТБ могут разрешить построить жилье, так как только за счет федеральных денег сегодня добиться не получится из-за изменения принципа финансирования проектов. 

Фото базовое: Infopro54, автор: Юлия Данилова, макет библиотеки — из группы правительства Новосибирской области ВКонтакте.

