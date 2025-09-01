Стало известно, сколько новосибирцев пострадали от укусов змей в 2025 году

Минувшим летом в Новосибирске стало больше змей. Об этом пишут жители региона в соцсетях и комментариях. Некоторые пресмыкающиеся заползают во дворы жилых домов, живут рядом с шумными городскими объектами, например, рядом с железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный».

Редакция Infopro54 обратилась к специалистам, чтобы узнать сколько людей пострадали от укусов змей в этом году.

— В прошедшем периоде 2025 года в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» из медицинских организаций региона поступило 5 экстренных сообщений о случаях укусов змей. За весь 2024 год зарегистрировано 4 таких случая, — говорится в сообщении Роспотребнадзора Новосибирской области.

Как сообщила Infopro54 Елена, мама одного из укушенных детей, неожиданно оказалось, что врачи в местах обитания змей не готовы к приему таких пациентов.

— Ребенок ловил рыбу и на удочку случайно попалась гадюка. Он на автомате схватился за нее и получил укус. В сельской больнице фельдшер долго не мог рассчитать дозу лекарства, потом перетянул руку жгутом выше места укуса, что делать нельзя. Благо оперативно приехала скорая и все сделал как нужно. Потом пришлось почти 10 дней провести в больнице, — отметила Елена.

Напомним, 12 августа в телеграм-канале «Академгородок Новосибирск» опубликовали видео со змеей у дома №11 на улице Русской. Сначала подумали, что это гадюка, но позже выяснили, что это щитомордник. Такие змеи обитают в Бердских скалах и на Алтае. Многие комментаторы переживали, что змее могут навредить, хотя щитомордники тоже ядовиты.

Ранее редакция сообщала о том, водятся ли в Новосибирской области ядовитые змеи. Периодически их встречают даже в разных районах города.