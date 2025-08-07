Стилист Сорокина из Новосибирска раскритиковала новую школьную форму по ГОСТу

С 3 сентября 2025 года в России вступает новый ГОСТ на школьную форму. В нем сказано, что одежда учащихся должна быть светской и «эстетичной», без элементов «асоциальных» молодежных организаций. При выборе кроя и материалов рекомендовано придерживаться консервативного делового стиля.

По мнению стилиста Елены Сорокиной, принятый ГОСТ вызывает противоречивые чувства

Она считает, что предложенные фасоны и цветовая гамма напоминают образцы 70-х годов и полностью игнорируют современные тенденции детской моды.

—Думаю, здесь сыграли роль два фактора. Первый — ностальгия. Те, кто принимал эти стандарты, вероятно, представляли себе «идеальную школу» из своего детства. Второй — упрощение. ГОСТ создавался так, чтобы форма была максимально универсальной, дешёвой в производстве и подходящей для всех регионов. Но в погоне за практичностью полностью проигнорировали современные тренды в детской моде, — отметила она Om1 Новосибирск стилист.

Единственным положительным моментом Сорокина называет чёткие требования к составу тканей, что должно исключить использование опасных для здоровья материалов.

— Думаю, большинство будет саботировать эту форму всеми способами. Подворачивать рукава, носить вместо «уставных» брюк джинсы, прятать галстуки в портфель, — уверена стилист.

Эксперт подчеркивает, что в мировом опыте есть страны, где строгость сочетается с элегантностью. В качестве примеров она называет Великобританию и Японию.

При этом стоит отметить, что ГОСТ носит рекомендательный характер. Как сообщили в Минобразования Новосибирской области, учебные заведения, руководствуясь ст. 38 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников.

Напомним, директор ООО «Топтышка» Галина Кочерга в беседе с корреспондентом Infopro54 подчеркивала, что у крупных игроков новосибирского рынка проблем с введением ГОСТа с большой долей вероятности не будет. Она пояснила, что информация о его разработке на рынке появилась давно.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские магазины начали продавать школьную форму.