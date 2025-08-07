Рекламодателям

Стилист Сорокина из Новосибирска раскритиковала новую школьную форму по ГОСТу

  • 07/08/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
школьная форма
Она считает новый дизайн демонстративным откатом в прошлое

С 3 сентября 2025 года в России вступает новый ГОСТ на школьную форму. В нем сказано, что одежда учащихся должна быть светской и «эстетичной», без элементов «асоциальных» молодежных организаций. При выборе кроя и материалов рекомендовано придерживаться консервативного делового стиля.

По мнению стилиста Елены Сорокиной, принятый ГОСТ вызывает противоречивые чувства

Она считает, что предложенные фасоны и цветовая гамма напоминают образцы 70-х годов и полностью игнорируют современные тенденции детской моды.

—Думаю, здесь сыграли роль два фактора. Первый — ностальгия. Те, кто принимал эти стандарты, вероятно, представляли себе «идеальную школу» из своего детства. Второй — упрощение. ГОСТ создавался так, чтобы форма была максимально универсальной, дешёвой в производстве и подходящей для всех регионов. Но в погоне за практичностью полностью проигнорировали современные тренды в детской моде, — отметила она Om1 Новосибирск стилист.

Единственным положительным моментом Сорокина называет чёткие требования к составу тканей, что должно исключить использование опасных для здоровья материалов.

— Думаю, большинство будет саботировать эту форму всеми способами. Подворачивать рукава, носить вместо «уставных» брюк джинсы, прятать галстуки в портфель, — уверена стилист.

Эксперт подчеркивает, что в мировом опыте есть страны, где строгость сочетается с элегантностью. В качестве примеров она называет Великобританию и Японию.

При этом стоит отметить, что ГОСТ носит рекомендательный характер. Как сообщили в Минобразования Новосибирской области, учебные заведения, руководствуясь ст. 38 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников.

Напомним, директор ООО «Топтышка» Галина Кочерга в беседе с корреспондентом Infopro54 подчеркивала, что  у крупных игроков новосибирского рынка проблем с введением ГОСТа с большой долей вероятности не будет. Она пояснила, что информация о его разработке на рынке появилась давно.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские магазины начали продавать школьную форму.

Источник фото: скриншот с видео пресс-конференции в ТАСС

337

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : школьная форма ГОСТ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса

Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Новосибирцы изучают мировые практики и намерены совершенствовать работу по поиску перспективных спортсменов
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Стилист Сорокина из Новосибирска раскритиковала новую школьную форму по ГОСТу
7/08/25 17:00
Образование Общество
Разработку проектов организации движения в Новосибирске завершат в 2026 году
7/08/25 16:00
Бизнес Власть Город Транспорт
Налоговая требует банкротства застройщика ИЖС из Новосибирска
7/08/25 15:00
Недвижимость
Андрей Травников обозначил задачи по устранению «цифрового неравенства»
7/08/25 14:47
Власть
Чиновнику в Новосибирске грозят миллионные выплаты по банковской гарантии
7/08/25 14:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Экс-директор «Спецавтохозяйства» в Новосибирске возместил ущерб
7/08/25 14:00
Бизнес Власть Право&Порядок
«Успей присоединиться к СВОим!»: снайпер из Новосибирска рассказал, как сибиряки служат по контракту на СВО
7/08/25 13:17
Власть
«Время героев» в Новосибирске: как ветераны СВО становятся управленцами
7/08/25 12:35
Власть
В Новосибирске вырастет количество камер, отслеживающих водителей с телефонами
7/08/25 12:21
Бизнес Власть Город
«Они что-то знают»: новосибирские застройщики начали увеличивать строительные заделы
7/08/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Спрос на индивидуальный подход: число частных школ в Новосибирске за пять лет выросло вдвое
7/08/25 9:00
Бизнес Образование Общество Экономика
Спрос на покупку арендного бизнеса в Новосибирске вырос в 4,5 раза
7/08/25 8:30
Бизнес
Новосибирские компании произвели парфюмерию и косметику на 1,3 млрд рублей
6/08/25 18:30
Бизнес Общество
Новосибирская область укрепляет позиции лидера инноваций
6/08/25 18:15
Власть
Новосибирская область недобирает по налогу на прибыль и транспортному налогу
6/08/25 18:00
Власть Финансы Экономика
В Новосибирской области трудоустроенных инвалидов стало больше
6/08/25 17:38
Власть
Ограничения мобильной связи мешают поисковикам в работе
6/08/25 17:00
Общество
80 ветеранов СВО стали предпринимателями благодаря господдержке
6/08/25 16:46
Власть
В залоге у банков в Новосибирске 420 квартир с просроченной ипотекой
6/08/25 16:00
Банки Недвижимость
«Технопром-2025»: организаторы предусмотрели удобную транспортную схему
6/08/25 15:55
Власть
Популярное
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
Новости компаний
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10
Новосибирские энергетики направили на модернизацию электросетей 1,9 млрд рублей
5/08/25 10:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 1 полугодие
5/08/25 9:39
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов с господдержкой
1/08/25 9:50
Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
31/07/25 9:15
Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП
30/07/25 9:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять