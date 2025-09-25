Сто лет фтизиатрии: конференция в Новосибирске собрала ведущих специалистов

Фтизиатрическая служба региона празднует свой столетний юбилей. В честь этого события в Новосибирске 25 сентября проходит научно-практическая конференция. Заместитель губернатора Константин Хальзов поздравил участников конференции с юбилеем службы.

Он отметил, что правительство Новосибирской области уделяет приоритетное внимание развитию фтизиатрической службы, находящейся под личным контролем губернатора. Хальзов подчеркнул важность обмена опытом и знаниями для дальнейшей эффективной борьбы с туберкулёзом.

Межрегиональная конференция «Фтизиатрическая служба Новосибирской области: сквозь столетие» собрала ведущих специалистов из Москвы и сибирских регионов, предоставив платформу для обсуждения современных подходов к диагностике, лечению и профилактике туберкулёза. В программе конференции представлены доклады специалистов из разных городов по актуальным темам, включая лечение пациентов с сопутствующими заболеваниями, хирургические методы лечения туберкулёза, лёгочные микобактериозы, лекарственные поражения печени, скрининг, ведение беременных и правовые аспекты принудительной госпитализации.

Благодаря вниманию к борьбе с туберкулёзом, Новосибирская область демонстрирует стабильные результаты. Главный фтизиатр РФ Ирина Васильева сообщила о двукратном снижении заболеваемости туберкулезом и трехкратном снижении смертности в регионе за последние 10 лет.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова подчеркнула, что, несмотря на позитивную динамику, туберкулез остается серьезной угрозой. В целях борьбы с ним укрепляется кадровый состав службы, в областную туберкулезную больницу привлекаются новые специалисты. Аксёнова отметила преемственность поколений в службе и пожелала сотрудникам терпения и чуткости в работе с пациентами.

История фтизиатрической службы Новосибирской области началась в 1925 году с открытия диспансера, небольшого стационарного отделения и санатория. В 1941 году в Новосибирск был эвакуирован Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза, что послужило началом формирования сибирской научной школы фтизиатрии под руководством академика Тимофея Петровича Краснобаева. За прошедшие годы в регионе создана эффективная система противотуберкулезной помощи, охватывающая все этапы: профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию и паллиативную помощь.