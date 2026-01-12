Поиск здесь...
Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Дата:

На рынке гостиничного бизнеса в регионе усиливается конкуренция со стороны апартаментов

Руководитель отдела продаж Double Tree by Hilton Novosibirsk Мария Головичева прокомментировала в блоге Hotel Advisors, каким был 2025-й для отельного бизнеса Новосибирска:

— Подводя итог 2025 года для отельного бизнеса Новосибирска, его можно сравнить с американскими горками: неожиданно, очень быстро и резко — но в итоге всё-таки весело.

Руководитель отдела продаж Double Tree by Hilton Novosibirsk Мария Головичева

Два ключевых тренда года

Спад платёжеспособного спроса

Похоже, тенденция роста доходности отельного бизнеса за счёт внутреннего туризма близка к завершению. Вероятно, рынок подошёл к определённому пределу. Дальнейший рост возможен либо за счёт увеличения иностранного потока, либо за счёт роста доходов населения.

Усиление конкуренции со стороны апартаментов

Конкуренция в среднем ценовом сегменте усиливается — и не столько со стороны классических гостиниц, сколько со стороны апартаментов. Их предложения всё чаще соперничают не только по цене, но и по качеству, а также по набору услуг для гостей.

От эйфории к осторожности

Ещё в феврале мы с коллегами с азартом считали, сколько раз за месяц обошли прямого конкурента (пятизвёздочный отель) по доходу и обновили все возможные рекорды по ключевым показателям.

В декабре же мы завершаем год с рекордной доходностью, но с куда более сдержанным настроением.

Событийный год и резкий перелом

2025 год порадовал двумя крупными хоккейными турнирами. Интерес к столице Сибири со стороны гостей сохранялся, и отели чувствовали себя достаточно свободно в тарифной политике — иногда даже чрезмерно.

На этом фоне изменения, начавшиеся в конце лета, ощущались особенно резко — я бы даже сказала, слишком.

Цены, конкуренты и апартаменты

По данным CompSet, Новосибирск относительно позитивно отработал первую половину года и майские праздники.

Однако летний период стал поводом серьёзно пересмотреть ценовую политику и внимательнее посмотреть на конкурентов, включая апартаменты. По их количеству нам, конечно, далеко до Санкт-Петербурга, но динамика новых открытий вызывает определённые опасения.

«Технопром» как рыночный индикатор

Наш ежегодный региональный маркер рыночной ситуации — форум «Технопром» — в этом году показал результаты хуже, чем годом ранее.

Для отельеров города это уже не «звоночек», а полноценный сигнал к изменениям.

Роль аналитики и пересборка подхода

Понимание того, что у «соседей» ситуация зачастую ещё сложнее, дало ясность: необходимо менять общий подход, подстраиваться под гостя.

Спрос нестабилен — значит, стоит снизить обороты в ADR и подходить к бюджетированию 2026 года более осторожно.

Мерч как точка контакта с гостем

Отдельным приятным моментом года стала разработка памятных сувениров для гостей. Получились по-настоящему классные вещи: свитшоты, футболки, худи, игрушки, аромасвечи и кожаные аксессуары с айдентикой «Сибирь» и слоганами «Сибирь — это по любви» и «Зима. Холода».

Особенно радует, что идея с мерчем нашла отклик: теперь мы всё чаще видим спикеров на отраслевых мероприятиях не в деловых костюмах, а в наших свитшотах.

Взгляд в будущее

В ближайшие годы в городе ожидается изменение структуры конкурентов — увеличение числа отелей категории 5*. Логично предположить, что это должно привести к росту средних тарифов, но произойдёт ли это в реальности — большой вопрос.

Мы смотрим в 2026 год с любопытством и сдержанным оптимизмом и готовимся к интересным баталиям за гостя.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что апарт-отели к 2030 году займут половину гостиничного рынка Новосибирска. 

Материал и фото эксперта предоставлены Hotel Advisors,  автор фото: Ирина Шульц. Базовое фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова.

