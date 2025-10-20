Платежи по аренде жилья в Новосибирске «съедает» инфляция

С октября 2024 года в Новосибирске арендные ставки выросли только на трехкомнатные квартиры. Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир изменилась в пределах статистической погрешности, констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

По его словам, динамика арендных ставок в городе отстает и от роста цен на недвижимость, и от уровня инфляции.

— В 2025 году по России рост арендных ставок в сравнении с 2024 годом замедлился с 27% до 10,5%, в Новосибирске — с 17% до 2,5%, — отметил эксперт.

Николаев отмечает, что год назад платеж по рыночной ипотеке в три раза превышал ставку по аренде, сегодня — в 2,5.

— В такой ситуации при первоначальном взносе более 60% у рыночной ипотеки появляется экономический смысл, — полагает аналитик.

По данным ЦБ, годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,16%.

Он также объяснил снижение арендной ставки на 1-2х-комнатные квартиры. Николаев напомнил, что за последние десять лет в городе введено 165 тыс. квартир с 1-2 окнами, и многие из них появились на арендном рынке.

— С учетом роста цен на недвижимость и прибыли от аренды доходность вложений в недвижимость приближается к ставкам по депозитам. Проценты по вкладам снижаются, и динамика роста арендных ставок начинает замедляться, — констатировал Сергей Николаев.

Напомним, по оценкам экспертов, на рынок посуточной аренды в Новосибирске в последнее время «выбросили» много домов и квартир. Застройщики не могут найти покупателей и запускают недвижимость в оборот.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная стоимость долгосрочной аренды в Новосибирске по итогам первой декады октября 2025 года составила 36 000 рублей, что на 0,2% ниже сентябрьского показателя. Небольшое снижение цены связано с завершением сезона высокой деловой активности на рынке и стабилизацией спроса, что подтверждается ростом предложения в городе (+4,7%). Наиболее заметно число сдаваемых квартир выросло в Первомайском (+15,5%) и Советском (+13,3%) районах.

