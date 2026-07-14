Суд подтвердил дисквалификацию председателя СО РАН Валентина Пармона

В Советском районном суде Новосибирска завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. Судья отклонила доводы защиты, подтвердив законность решения первой инстанции. Шестимесячный запрет на исполнение административных функций для академика вступил в законную силу.

В апреле этого года Валентин Пармон был привлечён к ответственности за невыполнение требований прокуратуры и получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако, по данным суда, запрашиваемые финансовые документы так и не были предоставлены в ведомство. Повторное игнорирование законного запроса прокуратуры Советского района стало причиной для переквалификации наказания в виде дисквалификации сроком на полгода.

Валентин Пармон является научным руководителем Института катализа и занимает пост председателя СО РАН с 2017 года. Пять лет назад он был переизбран на новый срок, который должен был продлиться до 2027 года. Однако сложившаяся ситуация ставит под вопрос возможность сохранения его административного статуса, так как длительное отстранение от управления может повлечь за собой досрочное прекращение полномочий в соответствии с уставными документами Академии наук.

Ранее редакция сообщала, что участника СВО назначили руководить одним из департаментов мэрии Новосибирска.