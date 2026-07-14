Маркировку частных клиник планируют ввести в Новосибирской области

В России планируют внедрить маркировку частных медицинских учреждений. Пилотный проект запустят в Москве, сообщил Михаил Дубин, глава Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак».

На входе в частные клиники планируется размещать наклейки с QR-кодом. По этому коду можно будет получить доступ к цифровой карточке учреждения. В ней будет указана информация о действующей медицинской лицензии, регистрации в системе «Честный знак» и операциях с лекарствами за последние месяцы. Это позволит пациентам быстро узнать статус клиники и снизить риски обращения в недобросовестные медицинские учреждения.

Новосибирская область — один из ведущих медицинских центров за Уралом. Если проект будет расширен на регион, нововведения затронут более тысячи предприятий, работающих в сфере общей, специальной и стоматологической врачебной практики. Это касается только организаций, зарегистрированных в области, без учета филиалов федеральных компаний. Об этом сообщил Михаил Космынин, руководитель центра «Мой бизнес».

— Система маркировки продолжает охватывать все новые сферы. Если раньше «Честный знак» касался только продукции, то теперь речь идет о цифровой прозрачности самих учреждений, — констатировал Космынин.

Совладелец холдинга ИНВИТРО Роман Мирончик в интервью Forbes Healthcare отметил, что проблема недобросовестных игроков на рынке частной медицины стоит острее, чем принято думать: работа без лицензии, предоставление услуг, не входящих в лицензию, использование незарегистрированных препаратов, навязывание ненужных процедур. По его словам, формально способы проверить лицензию у пациента есть уже сейчас — соответствующие реестры открыты. Однако на практике этими способами почти никто не пользуется.

— QR-код переносит проверку в ту точку и в тот момент, где человек принимает решение. Кроме того, по недобросовестным участникам ударит отсутствие маркировки: пациент будет это воспринимать как тревожный сигнал,— уверен эксперт.

При этом он предостерег пациентов воспринимать отметку в системе как гарантию качества лечения. Что касается стоимости подключения, то по словам Мирончика, любые системные издержки в конечном счёте распределяются на рынок и частично отражаются в цене услуги.

Ранее редакция сообщала о том, что маркировка мёда не затронет 90% пасек Новосибирской области.