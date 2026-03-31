Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока

Автор: Оксана Мочалова

Она ожидается полноводной, что важно для пассажирских и грузовых перевозок

В 2026 году река Обь в районе Барнаула начнёт освобождаться ото льда уже 8 апреля. Это на 5–7 суток раньше средних многолетних значений. Такой прогноз на пресс-конференции озвучил первый заместитель руководителя Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин.

В 2026 году зима выдалась снежной, и запасы воды в снежном покрове оказались выше нормы. Специалисты Росгидромета подготовили предварительные прогнозы. Согласно этим данным, вскрытие рек в Обь-Иртышском бассейне будет происходить поэтапно, начиная с конца апреля.

— Очищение рек Обь-Иртышского бассейна ото льда планируется в сроки, близкие к среднемноголетним значениям или раньше на 5–7 суток, — отметил Константин Жулин.

Он уточнил, что самый южный участок Оби — в районе Барнаула — освободится ото льда одним из первых. Чуть позже лёд начнёт таять выше по течению.

— Обстановочный флот уже находится в технической готовности. Как только позволит ледовая обстановка, суда сразу приступят к расстановке навигационных знаков и обеспечению безопасности движения, — рассказал он.

Навигация 2026 года ожидается полноводной, что важно для пассажирских линий в Новосибирской области, где внутригородские маршруты по Оби пользуются большим спросом у местных жителей.

В навигацию 2025 года по Обь-Иртышскому бассейну перевезли чуть более 1,6 млн пассажиров и более 12 млн тонн грузов — примерно на 10% меньше, чем в 2024 году. Как пояснил Константин Жулин, снижение связано с экономической ситуацией, а не с недостатком воды. В 2026 году специалисты надеются, что значительная водность поможет восстановить объёмы перевозок.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские судовладельцы назвали навигацию-2025 лучшей за последние годы.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году
Lime Credit Group приглашает жителей Новосибирска на городской экофестиваль

Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Автор: Юлия Данилова

Реализация проекта «Трапеция», где планируется создать 73 тысячи кв метров лабораторно-производственных площадей и инвестором которого является «Академпарк», отстает от заявленных сроков. Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

— В декабре 2024 года мы наконец получили разрешение на строительство первой очереди здания. В апреле 2025 провели торги, подписали контракт с генеральным подрядчиком. В августе получили разрешение на строительство второй очереди. В этом году подписали контракт на строительство (Оба контракта подписаны с ООО «Реалстрой». — Ред.). По контракту первая очередь должна быть закончена в первом квартале 2027, а вторая — до конца 2027. Однако, мы видим, что строительство ведётся с отставанием, — отметил Верховод.

Новосибирцы начали «перетряхивать» финансовую подушку безопасности

В ожидании возможного снижения ключевой ставки наиболее эффективными финансовыми инструментами для размещения свободных денежных средств в Новосибирской области остаются срочные вклады и накопительные счета. К такому мнению пришли большинство участников заочного круглого стола, организованного редакцией Infopro54. В банках региона максимальная процентная ставка по вкладам сегодня доходит до 17%.

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева поясняет, что вклады в 2026 году остаются надежным способом защиты средств от инфляции при высокой ключевой ставке.

Суд открыл процедуру банкротства новосибирского недропользователя

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд признал банкротом ООО «Шахта «Инская» — предприятие, которое вело добычу угля в Кузбассе, но было зарегистрировано в Новосибирской области. Процедура конкурсного производства открыта сроком на шесть месяцев — до 25 сентября 2026 года.

Заявление о признании компании несостоятельной подала Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Новосибирской области. На момент первого собрания кредиторов в реестр требований была включена задолженность на общую сумму 805,1 млн рублей.

Светлый: территория, где жилье становится частью большого замысла

Автор: Оксана Мочалова

Пятнадцать лет назад на месте пустыря в Мошковском районе начиналась история, которую сегодня называют одним из самых нестандартных девелоперских проектов Новосибирской области. Жилой район Светлый задумывался не просто как очередной пригородный массив, а как пространство для жизни, где люди могут не только покупать квартиры, но и участвовать в создании собственной среды. Идея, заложенная на старте, оказалась шире привычных представлений о загородной недвижимости.

— Реализация проекта продолжается. На сегодня сделано 7/10 того, что было в самом начале. Изначально задумывалось строительство светлого настоящего, то есть светлой жизни — когда люди становятся соучастниками этого процесса, для чего созданы инструменты в рамках кооператива «Основа», где они могут быть не только покупателями, но и соинвесторами проекта, — отметил председатель совета СФО «Основа», основатель и идейный вдохновитель жилого района Светлый Светозар Дарнев.

«Время платить за концессию приближается»: консультанта для контроля за четвертым мостом снова ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Стартовая цена контракта составляет 59 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже третьи торги на предоставление консультационных услуг. Первые прошли в 2023 году. За услуги подрядчика регион тогда предлагал 82 млн рублей. В тендере приняли участие две компании, победила ООО «Холсинка групп», согласившаяся выполнить работы за 79,8 млн рублей.

В Новосибирске снова ищут проектировщика для дороги до станции «Университетская»

Автор: Юлия Данилова

Контракт на проектирование строительства дороги от перспективного транспортно-пересадочного узла «Университет» до Университетского проспекта в Академгородке снова выставлен на торги. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов на комиссии по городскому хозяйству, пояснил депутат горсовета Ерлан Байжанов.

На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось найти эту информацию на сайте торгов.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

