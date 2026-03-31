Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока

В 2026 году река Обь в районе Барнаула начнёт освобождаться ото льда уже 8 апреля. Это на 5–7 суток раньше средних многолетних значений. Такой прогноз на пресс-конференции озвучил первый заместитель руководителя Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин.

В 2026 году зима выдалась снежной, и запасы воды в снежном покрове оказались выше нормы. Специалисты Росгидромета подготовили предварительные прогнозы. Согласно этим данным, вскрытие рек в Обь-Иртышском бассейне будет происходить поэтапно, начиная с конца апреля.

— Очищение рек Обь-Иртышского бассейна ото льда планируется в сроки, близкие к среднемноголетним значениям или раньше на 5–7 суток, — отметил Константин Жулин.

Он уточнил, что самый южный участок Оби — в районе Барнаула — освободится ото льда одним из первых. Чуть позже лёд начнёт таять выше по течению.

— Обстановочный флот уже находится в технической готовности. Как только позволит ледовая обстановка, суда сразу приступят к расстановке навигационных знаков и обеспечению безопасности движения, — рассказал он.

Навигация 2026 года ожидается полноводной, что важно для пассажирских линий в Новосибирской области, где внутригородские маршруты по Оби пользуются большим спросом у местных жителей.

В навигацию 2025 года по Обь-Иртышскому бассейну перевезли чуть более 1,6 млн пассажиров и более 12 млн тонн грузов — примерно на 10% меньше, чем в 2024 году. Как пояснил Константин Жулин, снижение связано с экономической ситуацией, а не с недостатком воды. В 2026 году специалисты надеются, что значительная водность поможет восстановить объёмы перевозок.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские судовладельцы назвали навигацию-2025 лучшей за последние годы.