Свыше 3600 студентов выбрали педагогические специальности в вузах и колледжах НСО

Подготовка квалифицированных педагогических кадров – приоритетная задача для Новосибирской области, поэтому региональное Министерство образования активно сотрудничает с образовательными учреждениями области. Подробности этой работы были озвучены 3 октября в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню учителя.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина, в 2025-2026 учебном году на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по педагогическим направлениям принято 2295 абитуриентов, а в педагогические колледжи поступило 1327 студентов.

Замминистра также подчеркнул, что для обеспечения школ области учителями, Министерство образования взаимодействует с городскими и муниципальными округами, районами и НГПУ по вопросам целевого обучения. В текущем году по целевой квоте принято 329 человек на программы бакалавриата и магистратуры, что на 32,1% превышает показатель прошлого года (249 человек). Планируется дальнейшее расширение практики целевого приема студентов.

И.о. ректора НГПУ Сергей Нелюбов отметил, что трудоустройство будущих педагогов является важной задачей. В университете действует Центр карьеры, помогающий студентам и выпускникам найти работу. Старшекурсники НГПУ уже преподают в школах региона, а пилотный проект «Студент – в школу!» предполагает двухдневную практику в школах, способствующую трудоустройству.

В регионе сохраняются и вводятся новые меры поддержки для удержания и привлечения кадров в образовательную отрасль. Среди них – программа «Земский учитель», целевой прием в НГПУ с гарантированным трудоустройством, ежегодные премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области», «Почетный работник образования Новосибирской области», единовременные выплаты лучшим учителям информатики/ИТ, первоочередное предоставление мест в детских садах, компенсация оплаты ЖКХ для учителей сельских школ, выплаты на приобретение угля/дров.

Владимир Щукин добавил, что в настоящее время особенно востребованы учителя, владеющие компетенциями в нескольких предметных областях (математика-физика, математика-информатика, география-биология), а также учителя иностранных языков, русского языка и литературы, начальных классов. Директора школ решают эту проблему, организуя профессиональную переподготовку учителей в профильном вузе.