«Тайный Санта» стал новой схемой мошенников в Новосибирске

Перед новогодними праздниками фиксируется увеличение числа мошеннических схем, нацеленных на жителей российских регионов, включая Новосибирскую область. Одной из распространенных уловок стал обман под видом участия в популярной игре «Тайный Санта».

Злоумышленники рассылают в мессенджерах предложения сыграть и получить подарок от незнакомца. Для участия требуется подписаться на несколько Telegram-каналов. После этого жертве направляют ссылку, якобы содержащую инструкции для получения подарка. На практике она является фишинговой и может привести к автоматической загрузке вредоносного программного обеспечения. Установленное ПО предоставляет преступникам удаленный доступ к устройству пользователя.

Параллельно набирает обороты схема с продажей фальшивых железнодорожных и авиабилетов. Мошенники, представляясь сотрудниками РЖД или авиакомпаний предлагают купить субсидированные билеты на новогодние праздники. Для «оформления льготы» у потенциальных жертв под предлогом подтверждения маршрута и данных паспорта запрашивают личную информацию или требуют перевести предоплату для «резервирования места». Чаще всего жертвами этой схемы являются жители крупных городов.

Специалисты напоминают, что легальные программы субсидирования билетов не оформляются в ходе телефонного звонка. Покупку билетов рекомендуется совершать только через официальные сайты перевозчиков, лицензированные агрегаторы и кассы. Требование перевести предоплату, особенно физическому лицу или по сторонней ссылке, является признаком мошенничества.

