Эстакада четвертого моста проходит рядом с окнами новосибирцев

  • 24/12/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
Эстакада четвертого моста проходит рядом с окнами новосибирцев
Мэрии города предложили подумать о расселении этих домов через КРТ

Жители Новосибирска, проживающие на улице Станционная, недовольны тем, что окна их квартир оказались в нескольких метрах от нового съезда с четвертого моста. Люди пишу в СМИ, интересуются кто так проектировал объект и не понимают, как будут жить летом, когда придет жара и окна невозможно будет закрывать.

На данный момент съезд упирается в окна домов № 8, 10, 12, перекрывая свет и открывая обзор в квартиры.

Новосибирский архитектор Игорь Поповский сообщил, что отступы от дорог регулируются красными линиями. Например, от стены многоквартирного дома до дороги должно быть не менее 8–10 метров.

— Съезды — это не сама магистраль, поэтому приближение к жилым домам возможно до 8–10 метров. Однако съезд с Энергетиков на Станционную действительно сильно приближён к жилым домам. На глаз расстояние определить не могу, — пояснил архитектор изданию Om1 Новосибирск.

Он отметил, что на мостах обычно устанавливают шумозащитные экраны. Кроме того, архитектор предположил, что строители наверняка учли все нормы по инсоляции, которая рассчитывается по году. По его словам, жильцы могут заказать экспертизу и подать в суд, если нормы нарушены. Однако, практика показывает, что федеральные компании в судах такие дела выигрывают.

В целом Поповский считает, что дома, расположенные рядом с эстакадой четвертого моста, правильнее было расселить и снести, и за счет этого оптимизировать развязку.

— Сейчас смыкание двух съездов и потом вливание в створ Станционной достаточно сложное решение и скорее всего это будет создавать проблемы, — не исключил архитектор.

Стоит отметить, что дом эксперта также попал под неприятное влияние эстакады. Игорь Поповский предложил мэрии Новосибирска включить дома в КРТ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы заблудились в развязках четвертого моста.

Фото пресс-службы Группы «ВИС».

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост КРТ


