Запрет на публикацию данных с беспилотников ввели в Новосибирской области

Исключение составляют публикации и распространение указанной информации федеральными и региональными органами власти, а также органами местного самоуправления Новосибирской области. Это касается СМИ, интернета, социальных сетей и мессенджеров. Информация может распространяться со ссылкой на официальные источники.

Подобные запреты вводят всей стране, а также санкции за их нарушение. В Ростовской области, например, за незаконную съемку и распространение материалов предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 400 тысяч рублей.