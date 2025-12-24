Рекламодателям

Запрет на публикацию данных с беспилотников ввели в Новосибирской области

  • 24/12/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Запрет на публикацию данных о применении БПЛА действует в Новосибирской области
Аналогичные ограничения уже действуют в ряде регионов России

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области запретила публиковать и распространять в СМИ и интернете информацию о применении и последствиях террористических атак с использованием беспилотников.

Запрет распространяется на фото- и видеоматериалы, а также на публикацию географических координат в СМИ. В сообщении говорится, что запрет введен для снижения рисков утечки информации о террористических атаках.

Важно отметить, что запрет действует на:
  • Данные о типе дронов, месте запуска, нахождения, падения и траектории полета, а также информацию о пораженных объектах и характере нанесенных повреждений.
  • Применение и последствия использования средств (систем) защиты от беспилотных летательных аппаратов, включая противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу, на территории региона.
  • Информацию о расположении, времени и порядке несения службы ВС России и правоохранительными органами, а также о военной инфраструктуре, средствах противодействия беспилотникам, системах связи и охраны важных объектов, включая транспорт, промышленность и энергетику, в контексте специальной военной операции.
Исключение составляют публикации и распространение указанной информации федеральными и региональными органами власти, а также органами местного самоуправления Новосибирской области. Это касается СМИ, интернета, социальных сетей и мессенджеров. Информация может распространяться со ссылкой на официальные источники.

Подобные запреты вводят всей стране, а также санкции за их нарушение. В Ростовской области, например, за незаконную съемку и распространение материалов предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко увеличилось количество производителей беспилотников.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

