Запрет на публикацию данных с беспилотников ввели в Новосибирской области

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области запретила публиковать и распространять в СМИ и интернете информацию о применении и последствиях террористических атак с использованием беспилотников.
Запрет распространяется на фото- и видеоматериалы, а также на публикацию географических координат в СМИ. В сообщении говорится, что запрет введен для снижения рисков утечки информации о террористических атаках.
Подобные запреты вводят всей стране, а также санкции за их нарушение. В Ростовской области, например, за незаконную съемку и распространение материалов предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 400 тысяч рублей.
