Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Новосибирской области

В Новосибирской области, как и в других регионах страны, в этом году не будет июльской индексации тарифов на коммунальные услуги. Вместо этого цены вырастут в октябре.

На сайте правительства региона ранее было опубликовано постановление о предельных индексах изменения платы за услуги ЖКХ на год. В соответствии с этим документом, с 1 октября тарифы на коммунальные услуги могут увеличиться на 19%.

Приложение к постановлению информирует, что в период с 1 октября по 31 декабря 2026 года по сравнению с январем 2026 года тарифы на холодное водоснабжение могут вырасти на 10,7%, на горячее водоснабжение — на 20,0%, на водоотведение — на 20,0%, на отопление — на 20,0%, на поставку топлива для печного отопления — на 10,7%, на электроснабжение — на 11,1%, на газоснабжение — на 10,7%, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами — на 10,7%.

С 1 октября 2026 года новосибирцы будут платить:

за электричество — 4,64 рубля за 1 кВт·ч,

за холодную воду — 31,66 рубля за 1 м³,

за водоотведение — 28,96 рубля за 1 м³,

за вывоз ТКО — 101,32 рубля с человека,

за газ из групповых газовых резервуаров — 145,22 рубля за 1 м³.

В декабре 2025 года стало известно, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году будет проводиться в два этапа. Первый этап уже прошел 1 января, когда тарифы на коммунальные услуги по всей стране выросли на 1,7% из-за повышения НДС. Традиционный ежегодный рост тарифов, который обычно происходил 1 июля, в этом году был перенесен на 1 октября.

Напомним, в сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Ранее редакция сообщала о том, что коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области.