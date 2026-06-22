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Общество

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

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Вторая индексация за год намечена на осень

В Новосибирской области, как и в других регионах страны, в этом году не будет июльской индексации тарифов на коммунальные услуги. Вместо этого цены вырастут в октябре.

На сайте правительства региона ранее было опубликовано постановление о предельных индексах изменения платы за услуги ЖКХ на год. В соответствии с этим документом, с 1 октября тарифы на коммунальные услуги могут увеличиться на 19%.

Приложение к постановлению информирует, что в период с 1 октября по 31 декабря 2026 года по сравнению с январем 2026 года тарифы на холодное водоснабжение могут вырасти на 10,7%, на горячее водоснабжение — на 20,0%, на водоотведение — на 20,0%, на отопление — на 20,0%, на поставку топлива для печного отопления — на 10,7%, на электроснабжение — на 11,1%, на газоснабжение — на 10,7%, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами — на 10,7%.

С 1 октября 2026 года новосибирцы будут платить:

  • за электричество — 4,64 рубля за 1 кВт·ч,
  • за холодную воду — 31,66 рубля за 1 м³,
  • за водоотведение — 28,96 рубля за 1 м³,
  • за вывоз ТКО — 101,32 рубля с человека,
  • за газ из групповых газовых резервуаров — 145,22 рубля за 1 м³.

В декабре 2025 года стало известно, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году будет проводиться в два этапа. Первый этап уже прошел 1 января, когда тарифы на коммунальные услуги по всей стране выросли на 1,7% из-за повышения НДС. Традиционный ежегодный рост тарифов, который обычно происходил 1 июля, в этом году был перенесен на 1 октября.

Напомним, в сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Ранее редакция сообщала о том, что коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области.

Источник фото: Infopro54/автор Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : тарифы РОСТ

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Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Автор: Юлия Данилова

Лагеря Крыма приостановили прием детей с 22 июня по 1 сентября. На «стоп» поставлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правительства РК.

— Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации, данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, —сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале.

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«Сибирь» усилилась Егором Коршковым: новосибирский хоккейный клуб провёл обмен с «Трактором»

Автор: Артем Рязанов

Хоккейный клуб «Сибирь» (Новосибирск) пополнил состав 29‑летним нападающим Егором Коршковым — он перешёл в команду в результате обмена с челябинским «Трактором». В Челябинск отправился нападающий системы «Сибири» Егор Головнёв. Контракт с Коршковым рассчитан на два сезона.

Егор Коршков — уроженец Новосибирска. Профессиональную карьеру начал в системе ярославского «Локомотива», где провёл восемь сезонов. В послужном списке форварда — выступления за «Торонто Марлис» (АХЛ), «Торонто Мейпл Лифс» (НХЛ), «Амур», «Ак Барс», а в прошлом сезоне он защищал цвета «Трактора», набрав 37 очков (16 голов + 21 передачи) в 68 матчах.

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Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

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Материнская скорбь в камне: Монумент Славы стал одним из ярчайших образцов монументального искусства Сибири

22 июня — трагическая дата в истории нашей страны. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война — самая страшная в истории человечества. Она продолжалась 1418 дней, унесла 27 миллионов жизней и завершилась полным разгромом гитлеровской Германии. Из Новосибирской области на войну ушли более 650 тысяч человек.

Есть памятники, которые невозможно воспринимать только как произведения искусства. Они выходят за пределы эстетики и становятся частью внутреннего опыта — личного, исторического, почти физического. Именно таковы советские мемориалы, посвящённые матери. Среди них — Монумент Славы в самом центре Ленинского района.

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Приемная кампания стартовала в вузах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области, как и по всей России, 20 июня официально стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году абитуриенты смогут претендовать на более чем 13,6 тысячи бюджетных мест в вузах и колледжах региона, а сам процесс поступления претерпел ряд значительных изменений. Нововведения коснулись правил подачи документов, целевого набора и даже ввели понятие «день тишины».

Подать документы теперь можно только тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в приемной комиссии или по почте. Прием через собственные онлайн-системы вузов в этом году отменен. Для поступления потребуется стандартный пакет, включающий паспорт, документ об образовании и согласие на обработку персональных данных. Абитуриенты имеют право подать заявления в пять университетов, выбрав в каждом до пяти направлений подготовки.

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Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось

Автор: Артем Рязанов

Рано утром 22 июня в областном центре произошло значительное ухудшение качества воздуха. По информации от AccuWeather, индекс загрязнения воздуха достиг 166, что классифицируется как «крайне вредный». Основной причиной стало увеличение содержания взвешенных частиц PM2,5 до 69 микрограмммов на кубический метр. Эти мельчайшие частицы размером менее 2,5 микрометров способны проникать в лёгкие и кровеносную систему.

Концентрация частиц PM10 в воздухе превысила норму, достигнув 100 микрограмммов на кубический метр и получив индекс 112, что классифицируется как «вредный» уровень. Эти частицы оседают в дыхательных путях, вызывая раздражение, кашель и обострение астмы. В воздухе в городе также обнаружен диоксид азота с показателем 51 балл и концентрацией 28 микрограмммов на кубический метр. Жители города жалуются на дымку, появившуюся ещё на прошлой неделе, которую связывают с пожарами в Красноярском крае.

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