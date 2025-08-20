За рекламу на запрещенных ресурсах в России начнут штрафовать с сентября

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о рекламе на запрещенных ресурсах. Речь идет об информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. Аналогичный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов, отмечали в Госдуме.

Мнением о том, как новый закон повлияет на новосибирский рынок рекламы и работающих на нем инфлюенсеров, поделился автор цифрового контента и резидент Ресурсного центра новых медиа Михаил Докукин.

Он не исключил, что часть новосибирских блогеров продолжит размещать рекламу без изменения формата и даже без маркировки.

— Знаю прецеденты, когда относительно крупные и даже накрученные блогеры размещают рекламу без маркировки. Есть довольно-таки и честные авторы контента, которым придется просто подстроиться под новые реалии и сменить формат подачи креативов, — отметил Докукин в комментарии BFM-Новосибирск.

При этом он обратил внимание на тот факт, что многие аккаунты в запрещенных сетях обезличены и не имеют контактной информации, поэтому контролирующим органам будет сложно найти и привлечь к ответственности нарушителей. С другой стороны, штрафы могут «прилететь» компаниям, которые размещают рекламу, то есть обезличенный блогер может подставить любое юрлицо под штраф, создав контент в определенной рекламной тональности. В такой ситуации бизнесу придется доказывать, что он не размещал эту рекламу.

Напомним, какие штрафы ждут нарушителей федерального законодательства:

граждане — от 2 до 2.5 тысяч рублей

ИП и должностные лица — от 4 до 20 тысяч рублей

юридические лица — от 100 до 500 тысяч рублей

Издание отмечает, что некоторые новостные новосибирские сообщества уже начали продавать свои аккаунты в запрещенных сетях. Их стоимость доходит до 250 тысяч рублей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что запрет будет касаться любых пользователей: блогеров, бизнеса, СМИ, обычных граждан.