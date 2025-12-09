Трехлетнему Артему Агафонову с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

Артем родился недоношенным и маловесным, его на месяц забрали в отделение реанимации, затем столько же выхаживали в отделении патологии новорожденных. После тщательного обследования у мальчика выявили поражение головного мозга тяжелой степени, при выписке сказали наблюдаться у невролога и других врачей.

— Развивался сын с отставанием, в год ему поставили такой же диагноз, как и у его старшего брата Вани, – ДЦП. Мы взялись за лечение, ездили в государственные и частные клиники – за свой счет и при поддержке благотворителей. В прошлом году читатели Русфонда помогли нам пройти лечение в томском медцентре, спасибо всем добрым людям! Результаты нас очень радуют. Артем научился говорить, ползать по-пластунски, стал включать в работу правую руку, брать и перекладывать игрушки. Чтобы снять скованность мышц, скоро сыну проведут операцию на спинном мозге. После нее очень важно пройти интенсивный курс восстановительного лечения по специальной программе, — рассказывает мама Артема Елена Агафонова.

По словам врачей, у Артема детский церебральный паралич, он самостоятельно не сидит, не стоит на четвереньках, не ходит.

— Ребенок нуждается в реабилитационном лечении, направленном на снижение мышечной спастики в ногах и правой руке, увеличение объема движений в тазобедренных суставах, приобретение новых двигательных и речевых навыков, — говорит Вусала Гурбанова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 224 232 рубля. Семья Карины не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить лечение мы не в состоянии, работает только муж, ресурсы нашей семьи исчерпаны. Пожалуйста, помогите! — просит Елена.

Помочь Артему можно по ссылке.