Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Дата:

Главной причиной стремления к более частым выплатам участники опроса назвали возможность лучше контролировать ежедневные траты и повысить финансовую устойчивость

Примерно каждый третий работающий житель России выражает желание получать зарплату еженедельно, хотя на практике большинство компаний производят выплаты дважды в месяц. К таким выводам пришли специалисты ВТБ в ходе опроса, проведенного накануне ПМЭФ-2026.

Исследование* показало, что свыше половины жителей Сибири (52%) получают доход два раза в месяц, а каждый пятый — один раз в месяц. Лишь 5% опрошенных выплачивают заработок еженедельно, еще 4% — ежедневно. При этом около трети участников опроса хотели бы видеть деньги на счету раз в неделю, почти каждый десятый — ежедневно, а 5% — сразу по завершении выполненных задач.

Главной причиной стремления к более частым выплатам россияне назвали возможность лучше контролировать ежедневные траты и повысить финансовую устойчивость. Половина опрошенных также отметила, что периодичность получения зарплаты влияет на их работоспособность и уровень мотивации.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин пояснил, что стремление граждан к более частым выплатам — это логичная реакция на современную структуру личных финансов. Ежедневно возникают расходы, а доход поступает, как правило, раз или два в месяц. Согласование этих двух потоков помогает людям эффективнее планировать бюджет и избегать ситуаций, когда деньги заканчиваются до следующей зарплаты.

*Исследование проводилось в мае и охватило 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет по всей России в городах с населением от 100 тыс. человек.

Фото: magnific.com/Автор:8photo 

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

396
0
0
Предыдущая статья
Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»
Следующая статья
Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

В Новосибирске состоялась конференция, организованная ПСБ, для предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес. Основное внимание на мероприятии было уделено цифровым инструментам, призванным повысить эффективность финансовых расчетов. Центральной темой дискуссии стал обратный эквайринг ПСБ, представляющий собой решение для оперативного осуществления безналичных выплат физическим лицам на банковские карты любых банков. Данная тема вызвала значительный резонанс среди участников, собрав более 40 представителей регионального бизнес-сообщества, активно ищущих современные платежные решения.

Суть технологии обратного эквайринга заключается в предоставлении компаниям возможности осуществлять безналичные переводы физическим лицам, например, при закупке товаров или оплате услуг у частных лиц. В отличие от классического эквайринга, где средства зачисляются на счет компании, обратный эквайринг предполагает перевод денежных средств с корпоративного расчетного счета на карту получателя. Это способствует автоматизации процесса выплат, сокращению временных затрат на обработку транзакций и повышению прозрачности финансовых операций.

Читать полностью

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Большинство родителей (61%) считают, что начинать обучение детей финансовой грамотности с использованием банковских приложений следует в более раннем возрасте, в то время как 39% полагают, что доступ к детскому банковскому счету необходимо предоставлять с 14 лет. Вместе с тем взрослое поколение стремится иметь возможность контролировать детские траты, отслеживать остаток средств и совершённые покупки, предусматривая при этом автоматическое пополнение счёта ребёнка.

Согласно результатам опроса, проведённого ВТБ, подавляющее большинство россиян (70%) признают важность банковских продуктов для детей. Каждый пятый родитель (22%) назвал оптимальным возрастом для старта использования детского банка 10 лет. Далее следуют 12 лет (18%), 8 лет (15%), и лишь небольшая доля (6%) готовы предложить банковские услуги детям в возрасте от 6 лет.

Читать полностью

ВТБ и Вайлдберриз заключили соглашение о стратегическом альянсе

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Сделка станет примером первого прямого сотрудничества такого масштаба между одним из ведущих российских банков и ключевым участником рынка электронной коммерции.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул значимость этого шага для банковской сферы и всей платформенной экономики. Он отметил, что объединение клиентских баз банка (около 30 млн человек) и Вайлдберриз (80 млн пользователей), которые лишь частично пересекаются, открывает для кредитной организации доступ к значительно более широкой аудитории и позволяет работать с ней в новых масштабах. Кроме того, обширная клиентская база маркетплейса среди представителей малого бизнеса представляет для банка особый интерес, поскольку он сможет предложить им комплекс дополнительных услуг.

Читать полностью

Свыше 300 кредитов за полтора года оформил новосибирец

Автор: Юлия Данилова

Среди рекордов по просроченной задолженности, переданной в работу новосибирским приставам, зафиксирован долг одномоментно в 76 юрлицах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

— У нас был гражданин, который в течение полутора лет оформил свыше трёхсот обязательств. Мы видели, что, оформив несколько займов, он некоторое время их гасил, а потом брал следующие займы, чтобы перекрывать предыдущие. Какой-то период времени эта схема у него работала, пока проценты не перекрыли следующие обязательства и с ним началось взаимодействие, как с должником, — отметил Худяков.

Читать полностью

Россияне стали чаще делать совместные семейные накопления

В последнее время российские граждане проявляют повышенный интерес к открытию счетов, ориентированных на семейные накопления, что стимулирует банковские учреждения к разработке инновационных продуктов, как следует из информации, предоставленной пресс-службой ВТБ.

Проведенное банком исследование выявило, что 43% опрошенных россиян склоняются к совместному накоплению средств в рамках семьи. Основным препятствием на пути к формированию сбережений респонденты назвали незапланированные траты (25%). Наиболее востребованными финансовыми инструментами по-прежнему являются депозиты и накопительные счета, оформленные на одного из супругов (44%). В то же время, 32% предпочитают использовать совместные счета, позволяющие обоим супругам осуществлять пополнения. Некоторая доля россиян (13%) выбирает хранение наличных средств, а 7% обращаются к инвестиционным инструментам. Идеальным решением для совместных накоплений респонденты видят инструмент, который допускает снятие средств без потери начисленных процентов и предусматривает пополнения без взимания комиссии.

Читать полностью

Мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский бизнес начал жаловаться на мошеннические операции, с которыми предприниматели сталкиваются при работе с онлайн-банком.

— С 28 апреля у нас в банке была «подвешена» зарплатная ведомость на 5 мая на 187 тысяч рублей. Утром 4 мая мы никаких операций по счету не проводили. Зашли, проверили счет на поступление, выгрузили выписку, и вытащили флешку с ключом из компьютера. После этого в 17.36 по Новосибирску в банк поступила зарплатная ведомость, скопированная с нашей, со всеми нашими сотрудниками, но в нее были добавлены еще три непонятных человека с зарплатами от 976 тысяч до 987 тысяч рублей. Банк эту ведомость провел, несмотря на то, что платеж был для нас не типичен, а люди не являлись сотрудниками компании. После этого банк заблокировал наш расчетный счет и все корпоративные карты. Мы узнали об этом только утром следующего дня. На наше заявление банк ответил: «все подписано вашим ЭЦП, мы ничего не вернем». Судя по камерам, которые установлены в нашем офисе, бухгалтер в момент отправки второго реестра в банк работала за компьютером и ничего подозрительного не наблюдала, доступ никому не давала, а ключа в компьютере не было, — заявила редакции Infopro54 руководитель пострадавшей от мошенников компании.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Авто Город Общество

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Бизнес Власть Промышленность

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Финансы

Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Общество

Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»

Власть Общество

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

Недвижимость Общество

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Общество

Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

Общество

НГУ открывает третий совместный институт в Китае

Культура Отставки и назначения

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Бизнес Общество

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Бизнес

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Финансы

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

Бизнес Общество

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Бизнес Общество Право&Порядок

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Финансы

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Культура

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

Власть Общество

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Промышленность

Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности