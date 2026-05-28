Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Примерно каждый третий работающий житель России выражает желание получать зарплату еженедельно, хотя на практике большинство компаний производят выплаты дважды в месяц. К таким выводам пришли специалисты ВТБ в ходе опроса, проведенного накануне ПМЭФ-2026.

Исследование* показало, что свыше половины жителей Сибири (52%) получают доход два раза в месяц, а каждый пятый — один раз в месяц. Лишь 5% опрошенных выплачивают заработок еженедельно, еще 4% — ежедневно. При этом около трети участников опроса хотели бы видеть деньги на счету раз в неделю, почти каждый десятый — ежедневно, а 5% — сразу по завершении выполненных задач.

Главной причиной стремления к более частым выплатам россияне назвали возможность лучше контролировать ежедневные траты и повысить финансовую устойчивость. Половина опрошенных также отметила, что периодичность получения зарплаты влияет на их работоспособность и уровень мотивации.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин пояснил, что стремление граждан к более частым выплатам — это логичная реакция на современную структуру личных финансов. Ежедневно возникают расходы, а доход поступает, как правило, раз или два в месяц. Согласование этих двух потоков помогает людям эффективнее планировать бюджет и избегать ситуаций, когда деньги заканчиваются до следующей зарплаты.

*Исследование проводилось в мае и охватило 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет по всей России в городах с населением от 100 тыс. человек.