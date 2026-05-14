Участники новосибирского топливного рынка получают многомилионные неустойки от РЖД

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Причины их формирования железнодорожники не объясняют. Предприниматели предупреждают, что на заправках может возникнуть дефицит топлива

Участники топливного рынка Новосибирской области сообщили редакции Infopro54 о проблемах, которые у них возникли при работе с РЖД: компания выставляет предпринимателям многомиллионные неустойки за простои при доставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

— Железная дорога выставляет неустойки за простои, которых фактически не было, причём делает это задним числом. Суммы претензий уже достигают десятков миллионов рублей, — рассказал редакции президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

Лацких сообщил, что жалобы на РЖД поступают уже более года от большинства ключевых игроков рынка. При расторжении договора компания не компенсирует средства сразу: их возврат возможен только через суд. При этом железнодорожники не раскрывают конкретные причины неустоек.

По словам эксперта, такие действия могут привести к следующим последствиям на региональном топливном рынке:

  • ухудшению финансового состояния региональных участников;
  • потенциальному росту розничных цен на топливо;
  • снижению запасов топлива в регионе;
  • репутационным рискам для региона, который столкнется с дефицитом топлива в разгар туристического сезона (Новосибирская область — лидер СФО и входит в топ-10 регионов страны по числу туристов).

Участники новосибирского рынка уже направили обращения по ситуации в региональный Минпромторг и в РЖД, но пока не получили разъяснений.

— РЖД должны были провести рабочие встречи и дать ответы, однако уклонились от взаимодействия. На текущий момент время и место встречи со стороны РЖД не определено и ответы не даны, — говорит Сергей Лацких.

По его словам, если ситуация не изменится, то участники рынка планируют обратиться в надзорные органы, а также поднять другие вопросы, которые накопились у компаний, работающих с РЖД.

— Если со стороны РЖД не будет никаких действий, то с нашей стороны будет обращение в надзорные органы со всеми вытекающими последствиями. Тем более вопрос к РЖД в отношении простоев — это не единственный вопрос. К ним есть ещё ряд претензий, которые прямо или косвенно касаются этой организации. В частности, они связаны с технологическими процессами при обращении с цистернами: их транспортировкой, подготовкой к загрузке и технологической промывкой. Нарушения в этих процессах создают дополнительные сложности для участников рынка и влияют на сроки и стоимость доставки нефтепродуктов, — подчеркнул Сергей Лацких.

Редакция направила запрос на комментарий в пресс-службу РЖД.

Напомним, суммарные доходы холдинга «РЖД» за 2025 год составили 3637,9 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 10,4%, в марте сообщала пресс-служба холдинга. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили ,4 млрд рублей, превысив показатели 2024 года на 8%

На этой неделе стало известно, что Российские железные дороги (РЖД) выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на сумму более 300 млрд руб. Об этом сообщили «РИА Новости». Все вырученные средства РЖД намерена направить на реализацию инвестиционной программы.

Ранее редакция сообщала о том, что ФАС обнаружила дискриминацию на рынке топлива в Новосибирской области.

