Участников «Технопром-2025» ждет технологически продвинутый интерфейс

Улучшенный интерфейс для взаимодействия с участниками XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» предложит расширенный спектр возможностей.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова отметила, что форум стал значительно более современным в плане информационного обеспечения, удобства навигации по территории, визуализации представленных разработок и коммуникации между участниками.

— Процедура регистрации стала еще более удобной благодаря внедрению системы биометрической идентификации. Биометрия значительно ускорит процесс получения бейджа при входе. Для облегчения ориентации и планирования времени в мобильном приложении форума реализован новый модуль – сервис индивидуального планирования маршрута. Это, по сути, интерактивная карта площадок форума с виртуальными указателями, отображающими направление движения и расстояние до интересующих объектов, что делает навигацию интуитивно понятной. В приложении также появилась функция добавления важных мест и событий программы в избранное, — подчеркнула Ирина Мануйлова.

Еще одно технологическое новшество, которое, безусловно, оценят многие участники: в приложение интегрирована AR-технология (дополненная реальность), позволяющая более полно и наглядно ознакомиться с экспозициями стендов. А система push-уведомлений гарантирует, что пользователи приложения не пропустят важные дискуссии, интересные экспонаты и разработки.

Напоминаем, что XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» пройдет с 27 по 29 августа 2025 года. Детальная информация о программе форума размещена на сайте министерства науки и инновационной политики региона. Аккредитация для СМИ и регистрация для участников доступны через личный кабинет на официальном сайте, где можно найти всю необходимую информацию. Для получения ответов на любые вопросы о форуме работает горячая линия 8-800-200-84-78 (для всех регионов России) и 110 (для жителей Новосибирской области).