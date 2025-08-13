Цены на подержанные автомобили в Новосибирске снижаются

В Новосибирской области средняя цена автомобилей с пробегом к июлю снизилась на 0,7%, достигнув более 2 миллионов рублей.

В регионе сильнее всего подешевел Exeed RX — его стоимость снизилась на 3,3% до 4,9 млн рублей. В тройке лидеров также оказались GAC GS3 (-3%, до 2,7 млн рублей) и Chery Tiggo 4 Pro (-2,2%, до 2 млн рублей), отмечают аналитики Авто.ру Оценка,

В целом по стране за год цены на подержанные автомобили снизились во всех основных сегментах. Отечественные марки стали дешевле на 1,2% — до 694 тыс. рублей. Модели из Европы, Кореи и Японии подешевели на 7,7%, до 2,3 млн рублей. Китайские автомобили стали доступнее на 4%, их средняя цена теперь составляет 2,1 млн рублей.

— В числе ключевых причин снижения цены на вторичном рынке остаются избыточное предложение и продолжающийся сдвиг спроса: многие продавцы по-прежнему завышают ожидаемую стоимость своих машин, а рынок кредитов остается крайне осторожным — высокие ставки ограничивают количество потенциальных покупателей, — пояснили в Авто.ру Оценка.

Снижение цен на Exeed, GAC и Chery связано с большим количеством предложений по сравнению со спросом и быстрым обновлением модельных рядов, рассказал Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития Восток на Авто.ру Бизнес.

— Покупатели опасаются, что модель быстро устареет, и закладывают это в свою цену. Кроме того, новые автомобили этих марок часто продаются по привлекательным акциям и со скидками, что также заставляет продавцов снижать цену на вторичке, — рассказал эксперт изданию РБК.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы рассказали, почему не хотят покупать машины в автосалоне. Большинство автомобилистов ожидают получить в салоне профессиональную и полную консультацию.