Учителя и родители из Новосибирска высказались об идее 12-летнего обучения в школе

Владислав Гриб, замсекретаря Общественной палаты, предложил увеличить срок обучения в школах до 12 лет и начинать с шести лет. Он считает это необходимым из-за усложнения программ и соответствия практике развитых стран. По его мнению, освоить программу за 11 лет становится нереально.

Наталья, мама школьника из Новосибирска, рассказала, что отрицательно относится к этой идее. Она пояснила, что в шесть лет ребёнок ещё маленький и после уроков его нужно с кем‑то оставлять. Она задалась вопросом, с кем именно, и отметила, что из‑за этого один из родителей не должен работать, поскольку бабушки и дедушки сейчас тоже трудятся. Она также обратила внимание на ситуацию, когда родитель только один.

Павел, учитель в частной школе, рассказал Горсайту, что тоже выступает против рассмотрения данного предложения как увеличения времени обучения в школе. Он считает, что не все дети готовы идти в школу к шести годам.

По его мнению, увеличение времени на получение среднего образования может быть полезным лишь при условии введения подготовительных классов в шесть лет. Специалист отметил, что многие родители сегодня отправляют детей на платные занятия, чтобы избежать проблем в первом классе. Учитель полагает, что качество образования можно улучшить за счёт появления подготовительного класса — так детям будет легче начать обучение.

При этом эксперт подчеркнул, что если предложение предполагает растягивание уже существующей программы до 12 лет, то это не даст результата. В качестве альтернативы он предложил оптимизировать программу: убрать лишние предметы или сократить количество часов на их освоение.

