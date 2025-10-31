Новосибирская компания сорвала поставки молока для родильного дома

Новосибирская компания ООО «Баланс» включена в реестр недобросовестных поставщиков. Организация сорвала поставки молока для одного из родильных домов города. Об этом сообщили в Новосибирском УФАС России.

В ведомстве рассказали, что контракт на поставку молока между роддомом «Клинический родильный дом № 6» и ООО «Баланс» был заключен в мае 2025 года. Согласно контракту, производитель должен был поставить в медицинское учреждение 4,6 тысяч литров молока на сумму 329 130 рублей.

— Однако фактически ООО «Баланс» поставило заказчику молока на сумму 115 131,15 руб. После поставщик написал письмо заказчику о приостановлении деятельности в связи с поломкой оборудования и об отказе осуществлять поставку молока, — рассказали в УФАС.

При этом компания не предоставила заказчику документы, подтверждающие невозможность исполнения контракта. Новосибирское УФАС России запросило позицию ООО «Баланс» по указанному вопросу, но не получило ответа. Кроме того, организация не предприняла попытки устранить нарушения условий контракта.

— На основании этого Новосибирское УФАС России включило сведения об ООО «Баланс» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года, — говорится в сообщении УФАС.

По данным Контур.Фокус, ООО «Баланс» образовано в 2014 году в г. Бердск Новосибирской области. Уставной капитал компании 56 272 534 рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Учредителем является Николай Дремин. Директор — Василий Новичихин. По итогам 2024 года выручка организации составила 875,9 млн рублей (в 2023 году — 772,5 млн рублей), чистая прибыль — 317 тысяч рублей (в 2023 году — 76 тысяч рублей).

