Губернатор поставил задачи по обеспечению безопасности на водоемах НСО

В преддверии осенне-зимнего периода губернатором были определены приоритетные задачи по обеспечению безопасности населения области на водных территориях.

Глава региона Андрей Травников поручил главам муниципальных образований обеспечить полную реализацию запланированных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в холода. Данное указание было дано на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В ходе совещания были рассмотрены итоги деятельности областного управления МЧС и местных администраций за весенне-летний период, а также обсуждена подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону.

За время купального сезона в водоемах Новосибирской области погибло 31 человек. Губернатор акцентировал внимание на том, что, помимо человеческого фактора, наблюдаются и упущения в работе, в частности, недостаточное количество оборудованных пляжей и спасательных постов в неофициальных местах отдыха.

По его словам, начало осенне-зимнего периода ознаменовалось трагическими событиями на воде. Хотя ряд происшествий удалось предотвратить, общая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Известные опасные участки регулярно инспектируются специалистами МЧС и местными властями. Существует перечень мест, где возможен несанкционированный выход людей и выезд транспорта на лед. Управлением МЧС разработана ежегодная программа мероприятий по обеспечению безопасности на воде в зимний период. Необходимо обеспечить выполнение всех пунктов плана, начиная с установки предупреждающих знаков и блокировки опасных мест выезда на лед. Важно постоянно контролировать наличие знаков и ограждений, патрулировать проблемные зоны и проводить профилактические беседы с населением. Как только контроль ослабевает, граждане пренебрегают правилами безопасности, что может привести к трагедиям. Учитывая непредсказуемость сибирской погоды, нужно быть готовыми к резким перепадам температур. Необходимо оперативно отслеживать состояние льда и информировать население о текущей ситуации, особенно в периоды оттепелей.

В рамках мероприятий плана безопасности предусмотрены акции («Ледостав», «Технике на льду не место», «Ледоход») и занятия для школьников по правилам поведения на водных объектах зимой, включая периоды образования и таяния льда.

Андрей Травников также подчеркнул важность подготовки к следующему купальному сезону: определение количества необходимых спасательных постов, обучение специалистов и оборудование дополнительных пляжей.

Второй важный аспект – противопожарная профилактика: осмотр печного оборудования, проверка пожарных извещателей, обходы частного сектора и разъяснительная работа с населением. Традиционно прошу уделить особое внимание многодетным семьям и одиноким пожилым людям, заключил губернатор.