Учёный из Новосибирска спас раненого журавля

Под Новосибирском на прошлой неделе развернулась спасательная операция, благодаря которой ученым удалось сохранить жизнь журавлю. Старший научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, кандидат биологических наук Олег Андреенков, поймал раненую птицу в полях Искитимского района.

Орнитолог узнал о беде, в которую попала птица, от своей знакомой, миколога Татьяны Бульонковой. В начале октября, после первого снега, женщина заметила следы, а затем увидела вдалеке журавля. Когда она приблизилась к птице, то поняла, что та ранена. Татьяна сообщила об этом Олегу Адреенкову, и тот удивился, ведь журавль уже должен был улететь на юг.

— К тому времени снег растаял, и предпринять повторные поиски для оказания помощи птице было невозможно. Но в начале ноября, после того как снег выпал снова, Татьяна убедилась, что птица по-прежнему держится на тех же полях. Решили привлечь к поимке специалиста-кинолога с обученной пастушьей собакой. Предварительно решили ещё раз проверить присутствие птицы и 6 ноября выехали на место, — рассказал Андреенков изданию Om1 Новосибирск.

Когда спасатели подошли к кустам из-за них выбежал журавль. Олег попытался его догнать. Но пока орнитолог сбрасывал рюкзак с фотоаппаратом и спотыкался о кочки, журавль успел перебежать речку и скрыться в лесу, поднявшись на крутой склон. Тогда мужчина отправился по его следу. Снег помогал. Идти пришлось около двух часов.

Журавля удалось настичь у маленькой речки. После поимки птицу доставили в Барнаул. В клинике «Добрый Доктор» ее вылечил ветеринар Артём Кучер. После выздоровления журавля планируется перевести в барнаульский зоопарк.

