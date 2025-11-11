На платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили

Регионы обяжут внести в нормативы градостроительного проектирования минимальную долю парковочных мест, оснащенных зарядными устройствами для электромобилей, — не менее 5% от общего числа мест на стоянке. Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Госдумы.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о размещении зарядок на парковках, расположенных в пределах улично-дорожной сети, а также рядом с домами и общественно-деловыми зонами.

— Законопроект не устанавливает жестких технических параметров зарядных устройств: регионы и инвесторы, исходя из потребностей граждан и экономической целесообразности, вправе сами определять, будут ли это медленные или быстрые станции, — уточняется в документе.

Ежегодный ввод новых жилых комплексов, общественно-деловых центров и иных объектов с парковками будет автоматически сопровождаться ростом числа точек зарядки, уверены законодатели.

Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54, на май 2025 года на территории города были установлены 97 электрозарядных станций для электротранспорта, из них: ООО «Ток Бокс Мобилити» (Punkt-E) — 57 станций, ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (бренд «Сибирь заряжает») — 40 станций. По информации «2ГИС», на данный момент в городе работают 134 станции зарядки электромобилей. Из них 45 ― под брендом Punkt-E, 58 — «Сибирь заряжает» и т.д.

— Информация о готовности застройщиков размещать зарядные устройства на своих площадках при возведении домов в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска не поступала, — отметили в мэрии.

В то же время в муниципалитете прорабатывают возможность установки заправок для электромобилей на платных городских парковках.

— На территории муниципальных платных парковок пока отсутствует необходимая инфраструктура для зарядки электромобилей, но вместе с тем департаментом дорожно-благоустроительного комплекса мэрии планируется проведение конкурсных процедур для привлечения услуг поставщиков такого оборудования, — говорится в ответе на запрос редакции.

По данным мэрии, сегодня в городе работают 808 муниципальных платных парковок. До конца 2025 года в Новосибирске появятся еще около 500 платных парковок.

В мэрии также подчеркнули, что при осуществлении дорожной деятельности департамент дорожно-благоустроительного комплекса руководствуется действующими нормативными требованиями (ГОСТы, СНИПы, СП), корректировка которых относится к ведению уполномоченных федеральных органов государственной власти.

— В случае внесения изменений в федеральное законодательство местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска будут приведены в соответствие с указанными изменениями, — подчеркнули в мэрии.

Согласно Концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, в стране планируется запустить в эксплуатацию не менее 72 тысяч зарядных станций, из которых не менее 28 тысяч — быстрые зарядные станции. Согласно инерционному сценарию, к 2030 году количество электромобилей в России может достигнуть 19,5 млн единиц. В феврале 2025 года в стране насчитывалось около 8185 зарядных станций для электромобилей. Это почти в 10 раз меньше, чем требуется для достижения целей Концепции.

Как показывают опросы автовладельцев, дефицит зарядной инфраструктуры и ограниченный запас хода наиболее часто называются ключевыми препятствиями для перехода с бензиновых автомобилей на электрические. Таким образом, наращивание сети зарядных устройств — необходимое условие для стимулирования спроса на электромобили, уверены законодатели.

В конце 2023 года муниципалитет сообщал, что к 2030 году Новосибирску необходимо около 2000 медленных зарядных станций и 250-300 быстрых. Инвестиции в этот проект оценивались на тот момент в 1-1,5 млрд рублей. Подчеркивалось, что это не бюджетные, а коммерческие средства.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на электрозаправках в Новосибирске в два раза ниже, чем в Сочи.