Рекламодателям

На платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили

  • 11/11/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
На платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили
Застройщики к развитию сети электрозаправок интерес пока не проявляют

Регионы обяжут внести в нормативы градостроительного проектирования минимальную долю парковочных мест, оснащенных зарядными устройствами для электромобилей, — не менее 5% от общего числа мест на стоянке. Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Госдумы.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о размещении зарядок на парковках, расположенных в пределах улично-дорожной сети, а также рядом с домами и общественно-деловыми зонами.

— Законопроект не устанавливает жестких технических параметров зарядных устройств: регионы и инвесторы, исходя из потребностей граждан и экономической целесообразности, вправе сами определять, будут ли это медленные или быстрые станции, — уточняется в документе.

Ежегодный ввод новых жилых комплексов, общественно-деловых центров и иных объектов с парковками будет автоматически сопровождаться ростом числа точек зарядки, уверены законодатели.

Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54, на май 2025 года на территории города были установлены 97 электрозарядных станций для электротранспорта, из них: ООО «Ток Бокс Мобилити» (Punkt-E) — 57 станций, ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (бренд «Сибирь заряжает») — 40 станций. По информации «2ГИС», на данный момент в городе работают 134 станции зарядки электромобилей. Из них 45 ― под брендом Punkt-E, 58 — «Сибирь заряжает» и т.д.

— Информация о готовности застройщиков размещать зарядные устройства на своих площадках при возведении домов в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска не поступала, — отметили в мэрии.

В то же время в муниципалитете прорабатывают возможность установки заправок для электромобилей на платных городских парковках.

— На территории муниципальных платных парковок пока отсутствует необходимая инфраструктура для зарядки электромобилей, но вместе с тем департаментом дорожно-благоустроительного комплекса мэрии планируется проведение конкурсных процедур для привлечения услуг поставщиков такого оборудования, — говорится в ответе на запрос редакции.

По данным мэрии, сегодня в городе работают 808 муниципальных платных парковок. До конца 2025 года в Новосибирске появятся еще около 500 платных парковок.

В мэрии также подчеркнули, что при осуществлении дорожной деятельности департамент дорожно-благоустроительного комплекса руководствуется действующими нормативными требованиями (ГОСТы, СНИПы, СП), корректировка которых относится к ведению уполномоченных федеральных органов государственной власти.

— В случае внесения изменений в федеральное законодательство местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска будут приведены в соответствие с указанными изменениями, — подчеркнули в мэрии.

Согласно Концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, в стране планируется запустить в эксплуатацию не менее 72 тысяч зарядных станций, из которых не менее 28 тысяч — быстрые зарядные станции. Согласно инерционному сценарию, к 2030 году количество электромобилей в России может достигнуть 19,5 млн единиц. В феврале 2025 года в стране насчитывалось около 8185 зарядных станций для электромобилей. Это почти в 10 раз меньше, чем требуется для достижения целей Концепции.

Как показывают опросы автовладельцев, дефицит зарядной инфраструктуры и ограниченный запас хода наиболее часто называются ключевыми препятствиями для перехода с бензиновых автомобилей на электрические. Таким образом, наращивание сети зарядных устройств — необходимое условие для стимулирования спроса на электромобили, уверены законодатели.

В конце 2023 года муниципалитет сообщал, что к 2030 году Новосибирску необходимо около 2000 медленных зарядных станций и 250-300 быстрых. Инвестиции в этот проект оценивались на тот момент в 1-1,5 млрд рублей. Подчеркивалось, что это не бюджетные, а коммерческие средства.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на электрозаправках в Новосибирске в два раза ниже, чем в Сочи. 

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

921

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Электромобили электрозаправки Парковки


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Компании смогут эффективнее сотрудничать с самозанятыми благодаря сервису ПСБ
11/11/25 9:15
Финансы
На платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили
11/11/25 9:00
Бизнес Власть Город
В мэрии Новосибирска объяснили причину сноса деревьев в Бугринском лесу
10/11/25 19:03
Власть Общество
Новосибирский педагог дала школьникам советы по подготовке к итоговому сочинению
10/11/25 18:30
Образование Общество
Трудовым мигрантам из Индии предоставят гарантии для работы в России
10/11/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Более 83% новосибирцев получили отказ при попытке взять кредит в банках
10/11/25 17:00
Банки Бизнес Общество
В Новосибирске средняя цена красной икры достигла 13 тысяч рублей за килограмм
10/11/25 16:10
Общество
Участника СВО похитили ради полутора миллионов рублей в Новосибирске
10/11/25 15:30
Право&Порядок
Названы даты повышения пенсий в Новосибирской области
10/11/25 15:00
Общество
Специалисты семи сфер в Новосибирске хотят зарабатывать больше, чем им предлагают
10/11/25 14:00
Бизнес Общество
«Ритейл наступает на пятки общепиту»: магазинам в Новосибирске хотят запретить готовить салаты и горячие блюда
10/11/25 13:30
Бизнес Власть Общество
Центр управления M2M «билайн бизнес» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market
10/11/25 13:21
Бизнес
В Новосибирске уволился глава Октябрьского района
10/11/25 13:00
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске резко выросло количество сделок с новостройками
10/11/25 12:00
Недвижимость Общество
В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
10/11/25 11:30
Общество
Налоговый режим «упрощенки» в России постепенно сворачивают (видео)
10/11/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Праздничный поезд Деда Мороза не приедет в Новосибирск
10/11/25 10:30
Общество
Платно в вузах Новосибирска обучаются более 52 тысяч студентов
10/11/25 10:00
Власть Образование Общество
В Новосибирске 1605 семей в этом году не стали отправлять своих детей в школу
10/11/25 9:00
Образование Общество
В России хотят законодательно запретить снимать с авиарейсов медиков и военных
9/11/25 18:30
Власть Общество
Популярное
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять