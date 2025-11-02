«Это истории предательства»: в Новосибирске после окончания дачного сезона стало больше бездомных животных

Осенью в Новосибирской области традиционно увеличивается количество безнадзорных животных. Это связано с окончанием дачного сезона. 2025 год не стал исключением. Приюты и зоозащитные организации получают обращения о брошенных животных. Infopro54 выяснил, можно ли привлечь к ответственности тех, кто домашних собак и кошек делает бездомными.

В октябре тема безнадзорных животных стала одной из основных в региональной новостной повестке. 9 октября в Законодательное собрание Новосибирской области был внесен законопроект № 641-7 «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными». 30 октября он был принят в первом чтении. Между этими датами были пикеты, митинг, петиции, многочисленные письменные обращения зоозащитников с требованием не принимать закон, который расширяет перечень оснований для эвтаназии отловленных собак и позволяет вводить режим экстраординарной ситуации. Стоит отметить, что разработчики закона и те, кто выступает против него, сходятся в одном — в определении ключевой проблемы, которая приводит к появлению бездомных животных.

— Люди продолжают выбрасывать своих животных на улицу, подбрасывать их в чужие подъезды, а щенков и котят — на детские площадки. Вот сейчас закончился дачный сезон. И значит десятки, если не сотни собак и кошек, стали хозяевам не нужны. Их еще несколько месяцев назад брали в дома, кормили, играли с ними, гуляли в лесу или по дачному поселку. А осенью всё закончилось, и животных бросили на произвол судьбы. Они голодают, сбиваются в стаи, размножаются, хотят выжить, и в глазах многих людей становятся угрозой. Это не штучные истории, а настоящий конвейер по увеличению количества безнадзорных животных. Остановить его можно только путем планомерной работы по формированию ответственного отношения к животным. Эта работа включает в себя обязательный учет, регистрацию, чипирование, — сообщила Infopro54 представитель группы «Егоров и партнеры», член общественного совета проекта партии «Единая Россия» — «Защита животного мира» Светлана Слесарева.

Ветслужба 30 октября показывала журналистам один из 19 приютов, действующих на территории Новосибирской области. Он, как и все остальные, заполнен. В нем живут почти 188 собак. Они ухоженные, сытые. Но каждую из них, говорят работники приюта, в свое время предал человек.

— Здесь собаки с очень тяжелой судьбой. Если кратко описать то, что с ними произошло, то все это истории предательства, — говорит руководитель приюта «Верность» Галина Верещагина.

Кроме уже упомянутых «дачных» собак, на улицах часто оказываются животные, хозяева которых умерли. Родственники с готовностью получают в наследство квартиры и накопления, а от питомцев избавляются. Еще один сценарий называется «хозяева не справились». Чаще всего такое происходит с собаками: семья берет в дом щенка, а потом устает от того, что он требует постоянного внимания и ухода.

— На сегодняшний день большая часть безнадзорных животных на улице, это те животные, у которых раньше были хозяева. Ответственное отношение подразумевает, что каждое домашнее животное должно быть зарегистрировано, внесено в реестр. Но маркировка и учет домашних питомцев сегодня не проводятся в должном объеме, — говорит судебно-ветеринарный эксперт начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

На данный момент на федеральном уровне готов законопроект об обязательном учете и чипировании домашних животных. Эксперты рассчитывают на его принятие в скором времени. Многие регионы, не дожидаясь федерального закона, уже приняли собственные нормативные акты. Например, обязательное чипирование собак ввели Алтайский край, Ленинградская область и другие. Новосибирская область пока к их числу не относится. Эксперты подчеркивают, что само по себе чипирование не решит проблемы, но может стать инструментом при системной работе: прочитали информацию с чипа бегающей по улице собаки — узнали, на кого она оформлена — выписали штраф.

Оценки количества безнадзорных животных в Новосибирске существенно разнятся, и это говорит о том, что точной цифры никто не знает. Приведем две оценки. По данным мониторинга органов местного самоуправления, на территории области с начала 2025 года было обнаружено 5839 животных без владельцев (5035 собак, 804 кошки). По оценке департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе обитает не менее 8000 тысяч безнадзорных собак, в подвалах многоквартирных домов живет не менее 5000 кошек. Это сведения из ответа на запрос зоозащитников (есть в распоряжении редакции).

Ранее редакция рассказывала о напряженной ситуации с бешенством в Новосибирской области и о распространении опасной инфекции среди свиней.