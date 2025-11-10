В мэрии Новосибирска объяснили причину сноса деревьев в Бугринском лесу

На территории будущего парка «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска полным ходом идёт снос деревьев. Работы осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр управления проектами комплексного городского благоустройства» (ЦУП).

— 28 деревьев признаны аварийными, из них 3 дерева было убрано. Уборка указанных деревьев осуществляется на основании уведомления администрации Кировского района города Новосибирска о безотлагательном проведении работ по сносу аварийных деревьев, угрожающих жизни и здоровью людей, — сообщили в мэрии редакции Atas.Info.

В администрации города добавили, что в той части Бугринского леса, где будет расположен парк, на 2026 год запланирован спил еще 50 аварийный деревьев.

Активисты, которые обнаружили вырубку леса считают, что вырубаются не только аварийные, но и здоровые деревья. По их словам, рабочие не смогли предъявить никаких документов, на основании которых производится снос.

Напомним, концепция благоустройства пространства парка «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска была одобрена губернатором Андреем Травниковым в марте 2023 года. В 2024 году мэрия приступила к разработке средней части проекта парка Усть-Тула, который в перспективе соединит парк «Арена» с Бугринской рощей.

При этом в 2024 году по парку дважды прошли общественные слушания, которые проходили напряженно. Представленный проект вызвал неоднозначную реакцию новосибирцев. Многие посчитали неуместным создание развлекательного парка на территории, которая ранее входила в состав городских лесов.

Вторую очередь дизайн-проекта парка «Усть-Тула» мэрия Новосибирска планировалось подготовить до конца октября.

