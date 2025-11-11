Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске

В Новосибирске жители микрорайонов Фламинго, Берёзки и Затулинка обеспокоены появлением корсака — степной лисы, которая может быть опасной из-за риска бешенства и клещей.

По словам ветеринарного врача Марии Боровской, животное уже несколько дней свободно бродит по городу. Пока что в его поведении не обнаружено признаков опасного заболевания.

— Поведение обычной лисы, которая познала блага сожительства с людьми. Сама она в лес не вернётся, здесь еду легче добыть. Люди её каждый день и вечер видят. Даже не фотографируют, привыкли. Но менее опасной она от этого не стала, — пояснила Мария Боровская в разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск.

По словам собеседницы издания, ей не удаётся донести до соответствующих органов просьбу поймать лисицу.

Напомним, в начале ноября в Новосибирске в районе Затулинского жилмассива произошёл тревожный инцидент с участием дикого животного. На улице Виктора Уса лиса напала на местную жительницу. Кадры с нападением опубликовали в интернете.

— Девушке удалось в итоге отбиться, но мы опасаемся, что рядом находится детский сад, а у животного может быть бешенство, — поделился подробностями очевидец.

Напомним, этой осенью в Новосибирской области регулярно выявляются новые случаи бешенства животных. Например, 7 ноября был введён карантин в трёх районах: Кочковском, Чистоозёрном и Купинском. Вирус был обнаружен у животных в личных подсобных хозяйствах посёлков Журавка, Яркуль и Ольховка.

