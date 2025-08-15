Питерская компания скорректирует документацию очистных сооружений к ЛДС Арена

В Новосибирске подведены итоги тендера по корректировке проектной документации комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска. Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Сепарационные технологии» из г. Санкт-Петербург. Местные компании аукцион не заинтересовал.

Согласно документации, компании предстоит до 15 декабря выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания для площадки очистных сооружений и коллектора очищенного стока, сформировать геотехническую модель основания и фундаментов сооружения, обследовать существующее свайное основание здания очистных сооружений.

Объект, строительство которого запланировано на 2026 год, станет самым большим в городе по очистке поверхностного ливневого стока. В него войдут: коллектор ливневой канализации различного диаметра, 26 колодцев, водопропускное сооружение, состоящее из четырех металлических труб диаметром 1,02 м, здания насосной станции, а также здания очистных сооружений с административно-бытовые помещениями.

Победитель выполнит работы за 21,293 млн рублей, что на 1,1 млн ниже начальной стоимости.

Напомним, официальное открытие ледовой арены в Новосибирске неоднократно переносилось из-за вопроса с запуском комплекса очистки поверхностных сточных вод, проект которого оценивался в 1,4 млрд рублей. В августе 2023 года Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о незаконном сбросе сточных вод очистными сооружениями, построенными для спортивного сооружения. Отмечалось, что сброс осуществлялся через коллектор аварийного сброса.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Сепарационные технологии» образовано в ноябре 2015 года в г. Санкт-Петербург. Уставной капитал — 188 140 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей». Компания в равных долях принадлежит Марине Петрук, Дмитрию Багдасарову и Антону Макарову. Последний является генеральным директором организации. По итогам 2024 года, выручка компании составила 2,667 млрд рублей (в 2023 году — 332,9 млн рублей), чистая прибыль — 1,194 млрд рублей (в 2023 году — 126,2 млн рублей). В активе компании 8 заключенных госконтрактов.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска купит технику для промывки ливневок.