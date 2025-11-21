Рекламодателям

Вирусолог объяснил увеличение числа случаев бешенства в Новосибирской области

  • 21/11/2025, 12:00
Автор: Мария Гарифуллина
Вирусолог объяснил увеличение числа случаев бешенства в Новосибирской области
Сейчас карантин действует в нескольких населенных пунктах региона, в том числе в Новосибирске

В Новосибирской области продолжает расти число выявленных случаев бешенства среди диких и домашних животных. Осенью текущего года документы об объявлении карантина в том или ином населенном пункте подписываются практически еженедельно. За неполные одиннадцать месяцев количества случаев бешенства уже в  два раза больше, чем в 2024 году. Infopro54 задал вопрос о причинах происходящего доктору биологических наук, директору научно-исследовательского института вирусологии ФИЦ ФТМ Александру Шестопалову.

— Александр Михайлович, в Новосибирской области двукратный рост числа зарегистрированных случаев бешенства. Насколько это тревожная ситуация?

— Рост есть, но это все равно штучные случаи. Так что пугаться не стоит. Надо соблюдать предписания ветеринарных служб.

— С чем может быть связан этот рост?

— Новосибирская область расположена в Западно-Сибирском очаге бешенства. То есть вирус здесь есть всегда. Основные переносчики — дикие плотоядные животные. Преимущественно это лисы. Соответственно, цикличность, количество случаев зависит от численности лисиц. Сейчас численность высокая.

— От чего зависит численность лис?

— В первую очередь, она связана с численностью мышей. Основная пища у диких лисиц, это не как в сказке, куры или гуси. Это именно мыши. Чем их больше, тем лучше кормовая база у лис, а значит и их популяция увеличивается. Почему численность лис выросла по сравнению, например, с советскими временами? Потому что многие сельхозугодия запущены, заросли лесом, травой и все, и грызуны себя там отлично чувствуют. Раньше это все распахивали, и мышей было меньше.

— Погода, то, что зимы у нас теплее стали, как-то влияет на численность мышей?  

— Она может быть как-то и влияет, но достаточно опосредованно. На численность грызунов влияют две вещи: это наличие корма и внутренние инфекции, например мышиная оспа и другие. Если год засушливый, голодный, или наоборот, все залило, есть нечего, мышей будет меньше, соответственно, и лис будет меньше. Если корма для грызунов достаточно, их становится много. У всех процессов, влияющих на популяции, есть определенная цикличность.

— Какова эта цикличность, можно ли четко ее отследить?

— Есть старые данные, которые нарабатывались еще в Советском Союзе. И они указывают, что цикличность в среднем от 5 до 10 лет. Сейчас, может быть, все меняется. Я давно не видел таких эпизоотологических исследований. Они никем не ведутся. Это штука дорогая:  работа должна быть системной. Но за нее никто не платит, и поэтому никто ее делает. А если кто-то говорит, что он делает, то он немножко лукавит. Но, возвращаясь, к цикличности, скажу, что у меня есть внутреннее такое ощущение, что сейчас эта синусоида  немножко сжалась. То есть не 5-10 лет, а может быть 3-6 или 3-7 лет. Подчеркну, это мое личное мнение.

— Когда численность лисиц стала больше, и вверх пошло число зараженных животных, сколько это может длиться?

— Исходя, опять же, из старых данных, 1-2 года.

— Вирус бешенства на популяцию лис влияет, существенно сокращает ее?

— На популяцию лис, как правило, он не очень влияет. В исследованиях не описано, что он вызывает их массовую гибель. Снижение численности лис, которое потом идет после роста, оно не связано с тем, что, условно говоря, в популяции умерла та часть, которая была носителем. Популяция уменьшается по другим причинам. Согласно американским данным, носителями вируса бешенства всегда являются примерно 5% популяции лисиц.

Основными резервуарами и переносчиками вируса бешенства в природе являются дикие плотоядные животные. В Европе и Азии, включая территорию России, главным природным резервуаром являются лисицы. Вирус бешенства попадает в организм лисиц преимущественно через укус инфицированного животного. Слюна, содержащая вирус, попадает непосредственно в рану и проникает в нервные окончания. Считается, что лисицы заражают друг друга во время драк за территорию, пищу или в брачный период. Существуют также гипотезы о дополнительных путях заражения, хотя они считаются менее значимыми. Одна из них предполагает возможность заражения через поедание инфицированных  животных, например, грызунов или ежей.

Ранее редакция рассказывала, в каких районах Новосибирской области, случаи бешенства в 2025 году регистрируются чаще всего, а также о том, что бешеная лисица была обнаружена в Кировском районе Новосибирска.

 

Фото Infopro54

