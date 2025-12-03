В одном из поселков Новосибирской области объявлен карантин из-за бешенства

В рабочем посёлке Колывань Новосибирской области с 2 декабря ввели карантин из-за бешенства. Ограничения продлятся до 30 января 2026 года. На улице Кирова в одном из частных подворий обнаружили больное животное. Чтобы предотвратить распространение заболевания, в поселке запретили визиты посторонних и передвижение животных, которые могут быть переносчиками болезни. Лечение больных животных в этом месте также временно прекратили.

— Запрещается посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов государственной ветеринарной службы Российской Федерации и персонала, привлечённого для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, — говорится в документе.

В Колывани из-за карантина запретили ярмарки, выставки и другие массовые мероприятия с животными. Вывозить восприимчивых животных можно только вакцинированных или предназначенных на убой.

Стоит отметить, что по словам местных жителей, в карантине виновна лиса.

— Лиса забежала в огород, её убили, а она оказалась бешеная, — рассказал Infopro54 один из жителей поселка.

Напомним, что в деревне Верх-Чик Новосибирской области 28 ноября также обнаружили очаг бешенства. Больное животное нашли в подсобном хозяйстве на улице Молодежной. Из-за этого в населённом пункте ввели карантин до 29 января 2026 года. Специалисты проводят мероприятия по ликвидации инфекции.

