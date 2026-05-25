В Новосибирске производителям стали чаще предлагать «удешевители» продуктов

В Новосибирске производители продуктов питания стали чаще получать рекламные предложения о добавках, заменителях натурального сырья, которые позволяют снизить себестоимость готовой продукции. Активизацию таких рассылок участники рынка связывают с общим ростом цен и расчётом на то, что так называемые «удешевители» будут пользоваться спросом.

Редакции Infopro54 о получении предложений об «удешевителях» рассказали производители кондитерских изделий и молочной продукции. Первым активно предлагают шоколад на заменителе какао‑масла — масле ши. Вторым — топлёный говяжий жир, который предлагается использовать в качестве аналога молочного жира.

— Такие предложения и раньше поступали, но тут что‑то зачастили. Буквально за неделю — три письма с предложением купить говяжий жир, — сказал представитель компании по производству молочной продукции.

Журналист Infopro54 под видом потенциального покупателя обратился в одну из компаний, которая реализует топлёный говяжий жир. Менеджер, рассказывая о его преимуществах, сказал, что многие российские производители его давно используют и не все указывают это на упаковке.

— Это аналог молочного жира. Если его класть не более 30 %, то продукция проходит по ГОСТу, и это очень хорошее удешевление себестоимости, — сообщил менеджер по продажам.

Указаны только два примера. Но в арсенале пищевой промышленности есть целый ряд приёмов и технологий, которые могут использоваться, в том числе для удешевления продукции. Один из собеседников редакции, предприниматель, назвал технологов всемогущими. Эксперты признают, что с продуктами действительно много что можно сделать. Но для того чтобы снизить себестоимость, чаще всего используется одна схема — замена натурального сырья на дешёвый аналог.

— Чтобы получить, например, обезжиренное молоко, нужны трудозатраты. Такое молоко ещё и дороже будет стоить. В плане удешевления производители могут заменять ингредиенты. Скажем, в конфету или какое‑то другое кондитерское изделие можно положить натуральное ягодное пюре, а можно заменить его — сварить что‑то из порошка. И это будет намного дешевле, чем ягода. У нас вообще слово «натуральный» сейчас — это очень дорого стоит. И потому некоторые производители готовы искать альтернативу — более дешёвую и, грубо говоря, более «химозную». Что касается вкуса таких продуктов, то, конечно, есть разница. И если человек знает вкус натуральных продуктов, он замену заметит. Есть же такое понятие, как насмотренность или опыт. То есть человеку есть с чем сравнивать. А если человеку не с чем сравнивать, здесь самое лучшее — это читать этикетку, — рассказала Infopro54 заведующий кафедрой пищевых технологий СибУПК Светлана Глебова.

В мае текущего года в российских телеграм‑каналах появились сообщения о том, что отечественные производители макарон снизили содержание белка в своей продукции чуть ли не до критически низкого уровня. Потом выяснилось, что изменений показателей не было, просто кто‑то вдруг решил изучить состав макарон. Это тоже к разговору о необходимости регулярно читать этикетки товаров и знать состав покупаемых продуктов.

Профессиональные повара, комментируя тему изменения состава продуктов, говорят, что в принципе спасти можно практически любой продукт — в части вкуса, питательной ценности, внешнего вида.

— Люди, которые не прикасаются к продуктам на профессиональном уровне, они, конечно, воспринимают так: либо белое, либо чёрное, плохо или хорошо. Но производители все разные, и нам приходится иметь дело с разными продуктами. По тому же сливочному маслу, например, технологии позволяют производителям много чего сделать — не забываем, что у нас с вами век добавок. Конечно, выбираем продукты, стараемся работать с проверенными поставщиками. Но если продукт изменился, это тоже не конец. Используем опыт, мастерство и делаем вкусно. Уверяю вас, опытный повар макароны даже с супернизким уровнем белка сварит аль денте, — сообщила Infopro54 шеф‑повар, основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, вице‑президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф‑поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко.

Качество продуктов питания в России контролируют несколько госорганов. Роспотребнадзор следит за безопасностью и соответствием требованиям пищевых продуктов в магазинах и заведениях общепита. Россельхознадзор отвечает за контроль продукции животного происхождения — мяса, молока, рыбы и других товаров, а также за соблюдение ветеринарных требований при их производстве и транспортировке.

