Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Медицина Общество

В Новосибирске всем детям со СМА заменили «Спинразу» на российский аналог

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Отечественный препарат примерно на 25 % дешевле оригинала

В Новосибирске 23 и 24 мая проходил «СМА‑Фест 2026». Это мероприятие для детей и взрослых со спинальной мышечной атрофией (СМА) — тяжёлым наследственным неврологическим заболеванием. Участниками «СМА‑Феста» стали жители регионов Сибири и Дальнего Востока. Infopro54 поговорил с ними о доступе к дорогостоящим препаратам, средствам реабилитации, диагностике и о судах.

Спинальная мышечная атрофия — редкое (орфанное) заболевание: один случай на 6–10 тысяч новорождённых. СМА возникает из‑за генетической поломки. В организме больного нарушается выработка определённого белка. Без него постепенно отмирают нервные клетки спинного мозга, отвечающие за мышечный тонус и координацию движений, и человек теряет (или не приобретает) способность ходить, стоять, сидеть. Без правильной реабилитации и должного ухода больные теряют способность самостоятельно глотать, кашлять, дышать.

Как СМА сначала попала в новостные заголовки, а потом незаметно оттуда исчезла

Как правило, орфанные заболевания известны врачам, больным, их семьям и волонтёрам специализированных фондов. Но о СМА несколько лет назад узнали многие: о заболевании стала часто писать пресса в связи с созданием первого лекарства, одобренного для лечения СМА, которое на какое‑то время стало самым дорогим в мире. Речь идёт о препарате «Спинраза» (зарегистрирован фармпроизводителем из Нидерландов), появившемся в 2016 году. В России он был зарегистрирован в 2019 году. Одна инъекция «Спинразы» стоила порядка 8 миллионов рублей, годовой курс — более 40 миллионов рублей. Семьи детей со СМА и фонды объявляли сборы, родители больных детей проводили пикеты с требованием обеспечить их новым эффективным лекарством. Это были очень тяжёлые, драматические истории: собрать «с миру по нитке» 45 миллионов рублей — почти нереальная задача.

В 2021 году был создан государственный внебюджетный фонд «Круг добра», он стал закупать «Спинразу» и появившиеся позже препараты «Золгенсма» и «Рисдиплам».

 

В 2024 году Минздрав зарегистрировал российский аналог «Спинразы». Он называется «Лантенсенс». Производитель, компания «Генериум», сообщал, что первым в мире воспроизвёл нусинерсен (непатентованное название препарата). У пациентского сообщества эта новость вызвала двойственные чувства. С одной стороны — понимание, что с покупкой и доставкой зарубежных препаратов в любой момент могут возникнуть проблемы. С другой — страх перед заменой оригинального препарата аналогами, дженериками.

К маю 2026 года этот переход с одного препарата на другой практически завершился. В Новосибирской области все дети со СМА сейчас получают лекарство российского производства.

— Наверное, в январе ещё у кого‑то были остатки оригинала, а следующие инъекции, которые были в марте, апреле, — уже российским препаратом. То есть можно говорить, что произошла полная замена на аналог. У нас, в Новосибирске, ни у одного ребёнка не было побочных эффектов. Мы очень переживали за наших подопечных. Постоянно были на связи с родителями. Особенно были опасения за тех, кто слаб. У нас был мальчик один на ИВЛ, и даже вроде бы незначительные побочные эффекты могли нанести серьёзный вред. Но ничего такого не было. Мама ребёнка говорит, что он крепче стал, руками стал лучше управлять. И за самых сильных ребят тоже переживали. Потому что если вдруг откат, то он будет явно заметен. Писали о таких случаях в других городах. У нас не было, — рассказала Infopro54 координатор проектов фонда «СМА Сибирь» Елена Гурская.

Что изменил неонатальный скрининг

В настоящее время у фонда «СМА Сибирь» в регионах Сибири и Дальнего Востока 192 подопечных с нервно‑мышечными заболеваниями. 45 из них — в Новосибирской области. Порядка 60 % из них — это пациенты со спинальной мышечной атрофией. Это примерно в два раза больше, чем в 2021 году, когда фонд начинал свою работу. С диагностикой СМА долгое время всё было не очень хорошо. Но переломным моментом стал 2023 год, когда был введён обязательный неонатальный скрининг новорождённых на СМА.

— Каждому ребёнку делают пяточную пробу в роддоме, и уже на первой неделе жизни приходит первичный результат о том, что есть или нет риски развития спинальной мышечной атрофии. Дальше, если риски пришли, соответственно, ребёнку берётся анализ повторно, и уже идёт подтверждение диагноза с последующим запуском процедуры назначения, одобрения терапии. И, соответственно, у нас дети начинают лечиться уже в первые один‑два месяца жизни после постановки диагноза. В большинстве случаев это позволяет остаться ребёнку на доклиническом, досимптомном этапе. То есть заболевание, поломка генетическая, она никуда не уходит, но, так как ребёнок получил лечение, симптомы не развиваются. Человек, по сути, будет вести обычную жизнь, — говорит координатор проектов фонда «СМА Сибирь» Елизавета Гращенко.

Новые препараты для лечения СМА не гарантируют всем больным победы над симптомами. Есть разные типы заболевания, есть дети, которые рождаются уже с симптоматикой, и в их случае терапия не так эффективна. Но всё‑таки то, что произошло с лекарствами и диагностикой, эксперты называют настоящим переворотом, который точно уменьшит число случаев, когда ребёнок из‑за спинальной мышечной атрофии становится глубоким инвалидом.

Медтехника

При всех этих безусловных достижениях остаются и проблемы. В первую очередь они организационного свойства.

— Есть незакрытые вопросы. Так, детям нужно получать какую‑то ещё терапию, пока они ожидают генотерапию: пока принимаются решения, пока идёт закупка. Если мы говорим про СМА I типа, то каждый день ожидания — это безвозвратная потеря нейронов, которая влияет на реабилитационный потенциал. Изменить эту ситуацию можно, ускорив процессы, например, или предусмотреть возможность смены терапии, — говорит Елизавета Гращенко.

Средства реабилитации

Семьи, где есть человек с диагнозом «спинальная мышечная атрофия», учатся разбираться не только в медицинской терминологии, но и в большом количестве законодательных актов, нормативов, сложных темах вроде разграничения полномочий. Больным нужны инвалидные коляски, специальное медицинское оборудование для респираторной поддержки на дому, части пациентов нужно спецпитание.

Участники СМА Фест
Оксана и Вероника Александровы

Детские электроколяски стоят около 800 тысяч рублей. Для каждого маленького пациента коляска должна быть тщательно подобрана, и её нужно менять с возрастом. Получение технических средств от социального фонда вызывает трудности у большинства семей, столкнувшихся с инвалидностью, в особенности на первоначальных этапах. На коляски тоже раньше открывали сборы. Но при достаточном упорстве и знании законов семьи СМА получают средства реабилитации от соцфонда.

— По средствам технической реабилитации у нас есть всё, что нам нужно. Мы умеем разговаривать с СФР, у нас с ними хорошие контакты. Вот сейчас Вероника на российской коляске, на активной. В помещении это то, что нужно. А ещё нам идёт сейчас итальянская коляска, тоже активная. За счёт государства также. На электроколяске она гуляет на улице. На активной там будет очень тяжело, учитывая, какие у нас дороги, — рассказала мама 9‑летней Вероники Оксана Александрова (Алтайский край).

Диагностика и другие проблемы у взрослых людей со СМА

Ситуация со взрослыми пациентами со СМА во многом отличается от ситуации с детьми. Есть проблемы с диагностикой: остаются невыявленные случаи. Среди подопечных фонда «СМА Сибирь» есть три взрослых человека, которым диагноз поставлен совсем недавно. Одна из примеров: женщина до 46 лет она жила с диагнозом «ДЦП», а оказалось, что у неё СМА. В таких случаях нужно пройти непростой, часто судебный, путь по возвращению социальных льгот, как правило, заменённых в своё время на небольшие денежные выплаты.

— Ещё одна проблема — обеспечение взрослых со СМА специализированным лечебным питанием. У нас многие взрослые с паллиативным статусом. В прошлом году был принят закон о том, что паллиативных нужно обеспечивать спецпитанием. Покупать это за свой счёт мало кто из инвалидов может себе позволить. И вроде бы говорили, что всё выдадут. Но с прошлого сентября нет этого питания. Деньги должны быть выделены из регионального бюджета. Этого пока не происходит. Так происходит по всей стране. Наверное, только в Москве сейчас начали кормить взрослых, — рассказала Елена Гурская.

ТСР

Что касается лекарственного обеспечения взрослых, то здесь тоже всё хуже, чем в лечении детей. Препараты для них закупаются по другой схеме, и на сегодня только часть регионов реализует программы по лекарственной терапии взрослых пациентов со СМА.

— В Новосибирске в своё время нас было трое человек, которые боролись за право получать терапию. И мы этого добились. Я сейчас получаю патогенетическую терапию, препарат «Рисдиплам», без проблем в поликлинике. Регионом закупается это лекарство. На этой терапии респираторное состояние улучшилось. К сожалению, по мышцам я не ощущаю такого прямо какого‑то прорыва. Но мой физический функционал не ухудшился. И это уже хорошо. Я надеюсь, мои мотонейроны не умирают. И, конечно, каждый взрослый со СМА должен получать лечение, — говорит учредитель фонда «СМА Сибирь» Татьяна Горбанева.

По приблизительным данным, которые приводят фонды, в России в настоящий момент порядка 3000 пациентов со СМА, треть из них — взрослые.

Ранее редакция рассказывала, как инвалиды оценивают новосибирскую безбарьерную среду.

 

Фотографии Infopro54

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Медицина Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : средства реабилитации СМА орфанные заболевания лекарственные препараты

421
0
0
Предыдущая статья
Крестный ход прошел по центральным улицам Новосибирска

Крестный ход прошел по центральным улицам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошел праздничный крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия). Он собрал тысячи новосибирцев, которые прошли по территории от Вознесенского Кафедрального собора к собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

— Сегодня День памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. А в год, объявленный нашим Президентом Годом единства народов, этот праздник для многонациональной Сибири имеет особое значение, — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Читать полностью

Работодатели Новосибирска отправляют сотрудников на диспансеризацию

Автор: Юлия Данилова

Более 1700 предприятий региона заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пояснили в Минздраве региона.

— На первом этапе проводится анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, проведение флюорографии и маммографии, забор крови, ЭКГ и другие исследования. Он позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и определить перечень дальнейших медицинских обследований, если это необходимо, — отметил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

Читать полностью

Списки животных для жителей «карантинных» сел составляют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В связи со снятием карантинных мер ведется работа по приему заявлений от граждан, которые планируют восстановить поголовье. Об этом сообщил региональный минсельхоз по итогам встречи представителей правительства региона и управления ветеринарии с жителями, пострадавшими от потери сельскохозяйственных животных. Во встречах приняли участие жители сел Чернокурья, Гнедухино и Новоключи.

— Принято решение проанализировать потребности жителей и определить, какое количество и какую категорию животных необходимо приобрести. Это поможет выработать дальнейшие шаги по восстановлению личных подсобных хозяйств и поддержке местных жителей, — уточняется в сообщении.

Читать полностью

Укрепление рубля привело к снижению цен на зарубежные туры

Автор: Юлия Данилова

Стоимость недельного отдыха на зарубежном курорте вдвоем в недорогих отелях 3-4 звезды в среднем опустилась ниже 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис бронирования туров и отелей Level.Travel. По наблюдению аналитиков сервиса, такая динамика наблюдается с 19 мая.

— Курс рубля поднял продажи туров на 30-90%, — констатируют эксперты.

Читать полностью

Новосибирец лишился прав за сокрытие номера машины

Автор: Юлия Данилова

В мировом суде Ленинского района Новосибирска было рассмотрено дело об административном правонарушении. Как говорится в материалах суда, житель района управлял автомобилем, передний госномер которого был оборудован устройством (металлической рамкой), отклоняющим номер автомобиля под различными углами. Рамка препятствовала идентификации государственного регистрационного знака автомобиля с помощью видеокамер. В феврале 2026 года его остановили сотрудники ДПС на улице Блюхера и выявили это нарушение.

На суде автовладелец отрицал свою вину и заявил, что без рамки госномер на его автомобиль установить невозможно. Однако, инспектор ДПС пояснил, что номер можно установить и без рамки: его необходимо прикрутить на болты либо получить в ГАИ знаки в виде прямоугольника.

Читать полностью

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

24 мая, в День славянской письменности и культуры профессор кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Новосибирского государственного педагогического университета Людмила Инютина размышляет о роли русского языка и кириллицы в мире, России и Сибири:

— Все вехи, воплощённые и созданные потом и кровью миллионов наших соотечественников, составляют историю государства и являются частью истории развития человечества. Но одно событие стоит особняком: это подвиг, благодаря которому был создан фундамент каждого будущего достижения, основа каждой победы, основа всей многовековой культуры и осознания себя частью народа каждым человеком.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Медицина Общество

В Новосибирске всем детям со СМА заменили «Спинразу» на российский аналог

Культура Общество

Крестный ход прошел по центральным улицам Новосибирска

Бизнес Власть Медицина Общество

Работодатели Новосибирска отправляют сотрудников на диспансеризацию

Власть Общество

Списки животных для жителей «карантинных» сел составляют в Новосибирске

Бизнес Общество Туризм

Укрепление рубля привело к снижению цен на зарубежные туры

Бизнес Власть Недвижимость

«Советский запас прочности заканчивается»: Дамбы в районах Новосибирской области «свесили» на муниципалитеты

Авто Общество Право&Порядок

Новосибирец лишился прав за сокрытие номера машины

Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Общество

В Новосибирске начала дешеветь ягода, но не вся

Бизнес Недвижимость Общество

На рынке недвижимости Новосибирска появился «квартирный туризм»

Общество

В Новосибирске высадили геоглиф из 777 сосен

Авто Бизнес Общество

Российские водители чаще выбирают «семерку»

Бизнес Власть Общество

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Общество

В Новосибирске автор книги о грызунах рассказала, почему капибара стала мемом

Власть Общество

«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Бизнес Медицина Право&Порядок

Еще один участник дела о миллиардном хищении из НИИТО получил срок

Бизнес Инновации Промышленность

Технологию обезвреживания промышленных отходов испытали в Новосибирске

Общество

Новосибирцы назвали сумму расходов на выпускной в школе

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности