Почти половина новосибирцев-ипотечников планируют закрыть кредит досрочно

Большинство новосибирцев (60%) оформляют ипотечный кредит на максимально возможный срок (20–30 лет). 22% берут ее 10–20 лет, а 18% сразу планируют погасить жилищный кредит в течение 10 лет. Об этом сообщили аналитики компании Level Group.

При этом в реальности большинство заемщиков не планируют оставаться в ипотеке до конца указанного срока. Так, почти каждый второй новосибирец (47%) признался, что собирается погасить кредит раньше, но пока не понимает, когда именно это удастся сделать. Еще каждый десятый (11%) рассчитывает закрыть ипотеку в первые 10 лет, и столько же (11%) не видят необходимости в досрочном погашении и готовы платить весь срок, не считая это проблемой. Закрыть ипотеку досрочно в первые 5 лет намерены лишь 2% опрошенных.

Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group отмечает, что срок ипотеки напрямую влияет на структуру выплат: чем он длиннее, тем ниже ежемесячный платеж и тем комфортнее кредит для семейного бюджета. Но за эту «легкость» заемщик платит повышенной переплатой — проценты начисляются дольше, а итоговая стоимость займа растет.

— Досрочное погашение действительно помогает сократить переплату, особенно если направлять дополнительные средства на уменьшение срока кредита: в этом случае быстрее снижается основной долг и экономия на процентах становится заметнее, — поясняет эксперт.

При этом, по его словам, досрочное погашение не всегда является единственно верной стратегией.

— Важно смотреть на этап кредита, текущую ставку и наличие финансовой подушки. Если ипотека уже прошла экватор, эффект от досрочных выплат заметно снижается, а свободные деньги в ряде случаев рациональнее оставить в резерве или направить на вклад, — рекомендует Овечкин.

По данным Объединенного кредитного бюро, в апреле 2026 года банки выдали новосибирцам 1980 ипотечных кредитов на 7,59 млрд рублей. Средний чек составил 3,83 млн, а средний срок кредитования — 250 месяцев. За 4 месяца 2026 года выдано чуть более 7 тысяч кредитов на 28 млрд рублей. Средний чек — 4 млн, средний срок кредитования — 260 месяцев. По данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная заработная плата в области в январе-феврале 2026 года составила 89 тысяч рублей.

