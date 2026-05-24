Почти половина новосибирцев-ипотечников планируют закрыть кредит досрочно

Автор: Юлия Данилова

Далеко не всегда такое решение оказывается верной стратегией

Большинство новосибирцев (60%) оформляют ипотечный кредит на максимально возможный срок (20–30 лет). 22% берут ее 10–20 лет, а 18% сразу планируют погасить жилищный кредит в течение 10 лет. Об этом сообщили аналитики компании Level Group.

При этом в реальности большинство заемщиков не планируют оставаться в ипотеке до конца указанного срока. Так, почти каждый второй новосибирец (47%) признался, что собирается погасить кредит раньше, но пока не понимает, когда именно это удастся сделать. Еще каждый десятый (11%) рассчитывает закрыть ипотеку в первые 10 лет, и столько же (11%) не видят необходимости в досрочном погашении и готовы платить весь срок, не считая это проблемой. Закрыть ипотеку досрочно в первые 5 лет намерены лишь 2% опрошенных.

Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group отмечает, что срок ипотеки напрямую влияет на структуру выплат: чем он длиннее, тем ниже ежемесячный платеж и тем комфортнее кредит для семейного бюджета. Но за эту «легкость» заемщик платит повышенной переплатой — проценты начисляются дольше, а итоговая стоимость займа растет.

— Досрочное погашение действительно помогает сократить переплату, особенно если направлять дополнительные средства на уменьшение срока кредита: в этом случае быстрее снижается основной долг и экономия на процентах становится заметнее, — поясняет эксперт.

При этом, по его словам, досрочное погашение не всегда является единственно верной стратегией.

— Важно смотреть на этап кредита, текущую ставку и наличие финансовой подушки. Если ипотека уже прошла экватор, эффект от досрочных выплат заметно снижается, а свободные деньги в ряде случаев рациональнее оставить в резерве или направить на вклад, — рекомендует Овечкин.

По данным Объединенного кредитного бюро, в апреле 2026 года банки выдали новосибирцам 1980 ипотечных кредитов на 7,59 млрд рублей. Средний чек составил 3,83 млн, а средний срок кредитования — 250 месяцев. За 4 месяца 2026 года выдано чуть более 7 тысяч кредитов на 28 млрд рублей. Средний чек — 4 млн, средний срок кредитования — 260 месяцев. По данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная заработная плата в области в январе-феврале 2026 года составила 89 тысяч рублей.

Напомним, в мае 2026 года российские банки продолжили тренд на постепенное удешевление рыночной ипотеки. Сразу несколько кредитных организаций объявили об улучшении условий по жилищным кредитам для широкого круга заемщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей. Регион занимает четвёртое место в России по числу таких кредитов. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Новосибирских выпускников предостерегли от дорогих подарков учителям

Новосибирских выпускников предостерегли от дорогих подарков учителям

Автор: Юлия Данилова

Подарок школьному учителю в России на последний звонок или выпускной не может быть дороже трех тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на эксперта Минпросвещения РФ, заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко. По закону подарки стоимостью выше этой суммы могут расцениваться как взятка. Он также рекомендовал сохранять чеки на подарки и передавать их педагогам, чтобы те, при необходимости, могли доказать их стоимость при проверке.

— Общегражданских ограничений по стоимости подарков вне исполнения трудовых обязанностей законодательством РФ не установлено, — добавил Авдеенко.

В Новосибирске всем детям со СМА заменили «Спинразу» на российский аналог

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 23 и 24 мая проходил «СМА‑Фест 2026». Это мероприятие для детей и взрослых со спинальной мышечной атрофией (СМА) — тяжёлым наследственным неврологическим заболеванием. Участниками «СМА‑Феста» стали жители регионов Сибири и Дальнего Востока. Infopro54 поговорил с ними о доступе к дорогостоящим препаратам, средствам реабилитации, диагностике и о судах.

Как правило, орфанные заболевания известны врачам, больным, их семьям и волонтёрам специализированных фондов. Но о СМА несколько лет назад узнали многие: о заболевании стала часто писать пресса в связи с созданием первого лекарства, одобренного для лечения СМА, которое на какое‑то время стало самым дорогим в мире. Речь идёт о препарате «Спинраза» (зарегистрирован фармпроизводителем из Нидерландов), появившемся в 2016 году. В России он был зарегистрирован в 2019 году. Одна инъекция «Спинразы» стоила порядка 8 миллионов рублей, годовой курс — более 40 миллионов рублей. Семьи детей со СМА и фонды объявляли сборы, родители больных детей проводили пикеты с требованием обеспечить их новым эффективным лекарством. Это были очень тяжёлые, драматические истории: собрать «с миру по нитке» 45 миллионов рублей — почти нереальная задача.

Крестный ход прошел по центральным улицам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошел праздничный крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия). Он собрал тысячи новосибирцев, которые прошли по территории от Вознесенского Кафедрального собора к собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

— Сегодня День памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. А в год, объявленный нашим Президентом Годом единства народов, этот праздник для многонациональной Сибири имеет особое значение, — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Работодатели Новосибирска отправляют сотрудников на диспансеризацию

Автор: Юлия Данилова

Более 1700 предприятий региона заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пояснили в Минздраве региона.

— На первом этапе проводится анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, проведение флюорографии и маммографии, забор крови, ЭКГ и другие исследования. Он позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и определить перечень дальнейших медицинских обследований, если это необходимо, — отметил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

Списки животных для жителей «карантинных» сел составляют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В связи со снятием карантинных мер ведется работа по приему заявлений от граждан, которые планируют восстановить поголовье. Об этом сообщил региональный минсельхоз по итогам встречи представителей правительства региона и управления ветеринарии с жителями, пострадавшими от потери сельскохозяйственных животных. Во встречах приняли участие жители сел Чернокурья, Гнедухино и Новоключи.

— Принято решение проанализировать потребности жителей и определить, какое количество и какую категорию животных необходимо приобрести. Это поможет выработать дальнейшие шаги по восстановлению личных подсобных хозяйств и поддержке местных жителей, — уточняется в сообщении.

Укрепление рубля привело к снижению цен на зарубежные туры

Автор: Юлия Данилова

Стоимость недельного отдыха на зарубежном курорте вдвоем в недорогих отелях 3-4 звезды в среднем опустилась ниже 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис бронирования туров и отелей Level.Travel. По наблюдению аналитиков сервиса, такая динамика наблюдается с 19 мая.

— Курс рубля поднял продажи туров на 30-90%, — констатируют эксперты.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

