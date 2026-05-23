В Новосибирске начала дешеветь ягода, но не вся

На рынках Новосибирска снижаются цены на сезонную ягоду. Так, черешня с начала мая подешевела почти в три раза. Сейчас ее можно купить от 900 до 1000 рублей за килограмм. На майских праздниках за нее в среднем просили 2800.

Снижаются цены на викторию. На майских она стоила 800-900 рублей за килограмм, сейчас 500-600 рублей. Стоит отметить, что эта ягода очень крупная и сильно отличается от садовой, к которой привыкли сибиряки.

— Викторию берут неплохо. Ее везут из Средней Азии. Она кисло-сладкая, в отличии от белой виктории, которую завозят из Казахстана. Ее покупали как экзотику, но людям особо не понравилось, поэтому мы перестали ее завозить, — рассказали Infopro54 продавцы на рынке.

Снизились цены и на мелкую викторию, которая вкусом напоминает клубнику. На вид она откровенно страшненькая.

— Ее у нас хорошо берут, хотя и не много. Все-таки дорогая ягода. Но за последний месяц цена на нее снизилась более чем в два раза — до 450 рублей, — отметили собеседники редакции.

Стабильно уже несколько месяцев держится цена на чернику— в среднем 3000 рублей. На рынке она крупная, и в отличии от магазинной, сладкая. Делать скидки на нее продавцы отказываются.

— Да, в магазинах дешевле, мы знаем, но ту ягоду есть невозможно, а эта — вкусная. Ее везут из Аргентины. В основном через Москву, поэтому так дорого, — говорят продавцы.

По остальным фруктам, которые фурами везут из Средней Азии, цены также пошли вниз.

— Первые машины, которые приходили в начале мая, были самыми дорогими. Сейчас объем поставок увеличивается, растет предложение, поэтому снижаются цены, — говорят продавцы.

Впрочем, собеседники редакции отмечают, что ягода вряд ли еще сильно подешевеет, так как уже не пройдет по себестоимости. Скидки можно получить только локально и к вечеру, когда продавцы распродают товар и стараются избавиться от запасов, чтобы завтра завезти новые фрукты, овощи и ягоды.

По данным межрегионального управления Россельхознадзора, клубника и черешня нового урожая поставляются в Новосибирскую область с начала мая. По данным ведомства, в продажу поступило около 18 тонн черешни. Из них 13 тонн было завезено из Узбекистана и 5 тонн — из Китая. Также поставлено 55 тонн клубники: 28 тонн ягод из Армении, 22 тонны из Кыргызстана и ещё 5 тонн из Китая.

Ранее редакция сообщала, что в июне прошлого года на рынках Новосибирска черешня стоила в среднем 700 рублей за килограмм, а клубника — 800-900 рублей.