В Новосибирске начала дешеветь ягода, но не вся

Автор: Юлия Данилова

С начала мая в регион поступило более 70 тонн импортной черешни и клубники

На рынках Новосибирска снижаются цены на сезонную ягоду. Так, черешня с начала мая подешевела почти в три раза. Сейчас ее можно купить от 900 до 1000 рублей за килограмм. На майских праздниках за нее в среднем просили 2800.

Снижаются цены на викторию. На майских она стоила 800-900 рублей за килограмм, сейчас 500-600 рублей. Стоит отметить, что эта ягода очень крупная и сильно отличается от садовой, к которой привыкли сибиряки.

— Викторию берут неплохо. Ее везут из Средней Азии. Она кисло-сладкая, в отличии от белой виктории, которую завозят из Казахстана. Ее покупали как экзотику, но людям особо не понравилось, поэтому мы перестали ее завозить, — рассказали Infopro54 продавцы на рынке.

Снизились цены и на мелкую викторию, которая вкусом напоминает клубнику. На вид она откровенно страшненькая.

— Ее у нас хорошо берут, хотя и не много. Все-таки дорогая ягода. Но за последний месяц цена на нее снизилась более чем в два раза — до 450 рублей, — отметили собеседники редакции.

Стабильно уже несколько месяцев держится цена на чернику— в среднем 3000 рублей. На рынке она крупная, и в отличии от магазинной, сладкая. Делать скидки на нее продавцы отказываются.

— Да, в магазинах дешевле, мы знаем, но ту ягоду есть невозможно, а эта — вкусная. Ее везут из Аргентины. В основном через Москву, поэтому так дорого, — говорят продавцы.

По остальным фруктам, которые фурами везут из Средней Азии, цены также пошли вниз.

— Первые машины, которые приходили в начале мая, были самыми дорогими. Сейчас объем поставок увеличивается, растет предложение, поэтому снижаются цены, — говорят продавцы.

Впрочем, собеседники редакции отмечают, что ягода вряд ли еще сильно подешевеет, так как уже не пройдет по себестоимости. Скидки можно получить только локально и к вечеру, когда продавцы распродают товар и стараются избавиться от запасов, чтобы завтра завезти новые фрукты, овощи и ягоды.

По данным межрегионального управления Россельхознадзора, клубника и черешня нового урожая поставляются в Новосибирскую область с начала мая. По данным ведомства, в продажу поступило около 18 тонн черешни. Из них 13 тонн было завезено из Узбекистана и 5 тонн — из Китая. Также поставлено 55 тонн клубники: 28 тонн ягод из Армении, 22 тонны из Кыргызстана и ещё 5 тонн из Китая.

Ранее редакция сообщала, что в июне прошлого года на рынках Новосибирска черешня стоила в среднем 700 рублей за килограмм, а клубника — 800-900 рублей. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Российские риелторы фиксируют необычную модель поведения среди клиентов. За последние полгода доля компаний, столкнувшихся с так называемым «квартирным туризмом», выросла с 20 до 26%. Эти данные приводят аналитики компании М2, опросившие более 1,5 тыс. агентов по недвижимости.

«Квартирными туристами» называют людей, которые записываются на просмотры жилья, но в итоге ничего не приобретают. Причем это не просто случайные посетители, а осознанные «потребители» услуги просмотра. Явление особенно распространено в сегментах эконом- и комфорт-класса. В дорогом жилье бизнес- и премиум-класса таких клиентов почти не встречается.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

