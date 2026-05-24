Работодатели Новосибирска отправляют сотрудников на диспансеризацию

Более 1700 предприятий региона заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пояснили в Минздраве региона.

— На первом этапе проводится анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, проведение флюорографии и маммографии, забор крови, ЭКГ и другие исследования. Он позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и определить перечень дальнейших медицинских обследований, если это необходимо, — отметил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

В 2025 году диспансеризацию прошли 1,2 млн новосибирцев. В ходе первичного этапа выявлено более 88,5 тысячи новых случаев заболеваний. Среди самых распространенных:

болезни системы кровообращения,

болезни органов дыхания,

сахарный диабет.

— Обнаружение заболевания на ранней стадии увеличивает шансы на излечение, — подчеркивает Заблоцкий.

Напомним, в прошлом году в ходе плановой диспансеризации среди жителей Новосибирской области выявили 6466 случаев подозрения на рак. У 1352 подтвердился диагноз «злокачественное новообразование». В 72 % случаев болезнь обнаружили на первой или второй стадии, что повышает шансы на успешное лечение.

Стоит отметить, что интерес работодателей к здоровью сотрудников, связан не только с государственными программами. По данным сервиса SuperJob, на апрель 2026 года 44% новосибирцев указывали ДМС в желаемом компенсационном пакете от бизнеса. С января по июль 2025 года в Новосибирской области было открыто 20,8 тысяч вакансий, в которых компании предлагали будущим сотрудникам полис ДМС в условиях работы, и это треть от всех подобных вакансий в Сибири (28%), такие данные ранее приводил hh.ru. Чаще всего такие предложения встречаются в вакансиях компаний из сфер «Энергетики» (53%), «Финансовый сектор» (51%), «Нефть и газ» (49%), «Телекоммуникации, связь» (33%), «Добывающая отрасль», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (по 30%), «Химическое производство, удобрения» (28%) и «Металлургия, металлообработка» (25%).

