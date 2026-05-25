Новосибирский девелопер приступил к освоению участка в 1,3 га на левом берегу

Автор: Оксана Мочалова

Жителей аварийного дома на Тихвинской расселят до июля 2027 года

В конце мая 2026 года группа компаний SKY GROUP начала осваивать участок на левом берегу Новосибирска в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Первым объектом под снос стал трёхэтажный дом на улице Тихвинской, 11. Здание признано аварийным, его жилые помещения — как частные, так и муниципальные — подлежат освобождению. По данным застройщика, общая площадь квартир в доме составляет 34,85 тыс. кв. метров.

Участок под проект находится в границах улиц Степной и Тихвинской. Площадь территории — 1,3 гектара. Взамен старого фонда застройщик планирует возвести многоквартирный жилой комплекс, благоустроить придомовую территорию, высадить крупномерные деревья вдоль двух улиц, а также реконструировать и построить новые объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Часть квартир в новом доме передадут городу для переселенцев из аварийного жилья. Остальные поступят в продажу. Переселенцы получат новое социальное жильё с отделкой, рассчитанное на срок службы не менее 15 лет. Владельцы приватизированных квартир смогут выбрать денежную компенсацию, размер которой определит рыночная стоимость изымаемой недвижимости.

Расселение аварийного дома необходимо завершить до конца июля 2027 года. Полностью проект рассчитан на четыре с половиной года: его завершение намечено на конец 2030 года.

Застройщиком выступает ООО СЗ «СКАЙ НЕКСТ», входящее в структуру SKY GROUP. Компания получила право на развитие участка через аукцион, организованный мэрией. Цена сделки составила 204 млн рублей, что на 45 млн выше начальной цены лота.

Ранее редакция сообщала, что жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска.

Фото предоставлено ГК «SKY GROUP», автор- пресс-служба

Уровень самообеспечения куриным яйцом в Сибири достиг 130%

Автор: Оксана Мочалова

Сибирский федеральный округ сохранил за собой третье место по производству куриных яиц. Такие данные в исследовании за первый квартал 2026 года привели аналитики центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). За три месяца в округе выпущено 1,488 млрд штук.

Первое место занимает Приволжский федеральный округ с показателем 3,173 млрд штук, второе — Центральный (2,623 млрд). Сибирь уверенно удерживает позицию в тройке, опережая, например, Южный (1,46 млрд) и Уральский (1,113 млрд) округа. Уровень самообеспеченности СФО яйцом колеблется от 126% до 131% — это самый высокий показатель в стране. При этом исторически регион поднимался и на первую строчку: в 2022 году Сибирь обошла многолетнего лидера — Приволжский округ.

В рейтинг крупнейших владельцев земель РФ вошли компании, работающие в Сибири

Автор: Юлия Данилова

Крупнейшими агрохолдингами-владельцами земель, работающими в Сибири, по состоянию на май 2026 года стали ГК «ЭкоНива» (находится на 6 месте в России, 648 тысяч га по стране), «Сибагро» (12 место, 419 тысяч), «Черкизово» (13 место, 367 тысяч), «Доминант» (14, 350 тысяч), «КДВ Агрохолдинг» (14, 336 тысяч), «АЕОН Агро» + ГК «Азот» (18, 276 тысяч), ГК «Янта» (33, 197 тысяч), ГК «Саянмолоко» (42, 150 тысяч), АО «Нива» (45, 138 тысяч) и «Алтайская Продовольственная Компания» (48, 133 тысячи). Об этом говорится в докладе, посвященном четырнадцатому ежегодному рейтингу крупнейших владельцев сельхозземель РФ, который подготовила компания BEFL.

Среди компаний, которые за год увеличили свой земельный банк, — «АЕОН Агро» + ГК«Азот» (+36 тыс. га) и «Доминант» (+30 тыс. га).

Почти половина новосибирцев-ипотечников планируют закрыть кредит досрочно

Автор: Юлия Данилова

Большинство новосибирцев (60%) оформляют ипотечный кредит на максимально возможный срок (20–30 лет). 22% берут ее 10–20 лет, а 18% сразу планируют погасить жилищный кредит в течение 10 лет. Об этом сообщили аналитики компании Level Group.

При этом в реальности большинство заемщиков не планируют оставаться в ипотеке до конца указанного срока. Так, почти каждый второй новосибирец (47%) признался, что собирается погасить кредит раньше, но пока не понимает, когда именно это удастся сделать. Еще каждый десятый (11%) рассчитывает закрыть ипотеку в первые 10 лет, и столько же (11%) не видят необходимости в досрочном погашении и готовы платить весь срок, не считая это проблемой. Закрыть ипотеку досрочно в первые 5 лет намерены лишь 2% опрошенных.

В Новосибирске всем детям со СМА заменили «Спинразу» на российский аналог

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 23 и 24 мая проходил «СМА‑Фест 2026». Это мероприятие для детей и взрослых со спинальной мышечной атрофией (СМА) — тяжёлым наследственным неврологическим заболеванием. Участниками «СМА‑Феста» стали жители регионов Сибири и Дальнего Востока. Infopro54 поговорил с ними о доступе к дорогостоящим препаратам, средствам реабилитации, диагностике и о судах.

Как правило, орфанные заболевания известны врачам, больным, их семьям и волонтёрам специализированных фондов. Но о СМА несколько лет назад узнали многие: о заболевании стала часто писать пресса в связи с созданием первого лекарства, одобренного для лечения СМА, которое на какое‑то время стало самым дорогим в мире. Речь идёт о препарате «Спинраза» (зарегистрирован фармпроизводителем из Нидерландов), появившемся в 2016 году. В России он был зарегистрирован в 2019 году. Одна инъекция «Спинразы» стоила порядка 8 миллионов рублей, годовой курс — более 40 миллионов рублей. Семьи детей со СМА и фонды объявляли сборы, родители больных детей проводили пикеты с требованием обеспечить их новым эффективным лекарством. Это были очень тяжёлые, драматические истории: собрать «с миру по нитке» 45 миллионов рублей — почти нереальная задача.

Работодатели Новосибирска отправляют сотрудников на диспансеризацию

Автор: Юлия Данилова

Более 1700 предприятий региона заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пояснили в Минздраве региона.

— На первом этапе проводится анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, проведение флюорографии и маммографии, забор крови, ЭКГ и другие исследования. Он позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и определить перечень дальнейших медицинских обследований, если это необходимо, — отметил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

Списки животных для жителей «карантинных» сел составляют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В связи со снятием карантинных мер ведется работа по приему заявлений от граждан, которые планируют восстановить поголовье. Об этом сообщил региональный минсельхоз по итогам встречи представителей правительства региона и управления ветеринарии с жителями, пострадавшими от потери сельскохозяйственных животных. Во встречах приняли участие жители сел Чернокурья, Гнедухино и Новоключи.

— Принято решение проанализировать потребности жителей и определить, какое количество и какую категорию животных необходимо приобрести. Это поможет выработать дальнейшие шаги по восстановлению личных подсобных хозяйств и поддержке местных жителей, — уточняется в сообщении.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

