Новосибирский девелопер приступил к освоению участка в 1,3 га на левом берегу

В конце мая 2026 года группа компаний SKY GROUP начала осваивать участок на левом берегу Новосибирска в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Первым объектом под снос стал трёхэтажный дом на улице Тихвинской, 11. Здание признано аварийным, его жилые помещения — как частные, так и муниципальные — подлежат освобождению. По данным застройщика, общая площадь квартир в доме составляет 34,85 тыс. кв. метров.

Участок под проект находится в границах улиц Степной и Тихвинской. Площадь территории — 1,3 гектара. Взамен старого фонда застройщик планирует возвести многоквартирный жилой комплекс, благоустроить придомовую территорию, высадить крупномерные деревья вдоль двух улиц, а также реконструировать и построить новые объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Часть квартир в новом доме передадут городу для переселенцев из аварийного жилья. Остальные поступят в продажу. Переселенцы получат новое социальное жильё с отделкой, рассчитанное на срок службы не менее 15 лет. Владельцы приватизированных квартир смогут выбрать денежную компенсацию, размер которой определит рыночная стоимость изымаемой недвижимости.

Расселение аварийного дома необходимо завершить до конца июля 2027 года. Полностью проект рассчитан на четыре с половиной года: его завершение намечено на конец 2030 года.

Застройщиком выступает ООО СЗ «СКАЙ НЕКСТ», входящее в структуру SKY GROUP. Компания получила право на развитие участка через аукцион, организованный мэрией. Цена сделки составила 204 млн рублей, что на 45 млн выше начальной цены лота.

Ранее редакция сообщала, что жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска.