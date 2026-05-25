Yandex Zen RuTube
«Партия пенсионеров» заменит депутата в парламенте Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Владимир Ворожцов сосредоточится на выборах в Госдуму

Руководитель фракции «Партии пенсионеров» в Законодательном собрании Владимир Ворожцов сдаст мандат депутата на майской сессии регионального парламента. Этот вопрос внесен в повестку дня. Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Ворожцов планирует пойти на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

По данным издания, мандат пенсионеров будет передан гендиректору АО «Механический завод Искра» (входит в «Ростех») Сергею Кондратьеву. Он был в списке партийных кандидатов и финансировал кампанию «Партии пенсионеров» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области в 2025 году.

В 2015 году он работал заместителем гендиректора завода «Швабе — Оборона и защита» и баллотировался в горсовет Новосибирска от партии «Родина».

— Кондратьев оказался актором беспрецедентного в новосибирской истории кейса, когда избирательная комиссия Центрального района непостижимым образом потеряла подписи, собранные в поддержку его выдвижения. Не найдя утраченные подписи, избирком решил зарегистрировать Кондратьева. Его соперником был Сергей Бондаренко. Депутатом Кондратьев в итоге не стал, — напоминает ЦДЖ.

В 2020 году Кондратьев пытался пройти в региональный парламент по округу №24, где выдвигался руководитель реготделения «Родины» Вячеслав Илюхин, и снова не прошел. В 2025 году промышленник шел на выборы кандидатом-списочником от «Партии пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский политик Эдуард Кожемякин требовал, чтобы депутат Законодательного собрания от «пенсионеров» Александр Аверкин сложил полномочия и передал свой мандат Алексею Прокудину. 

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Автор: Юлия Данилова

Более 1700 предприятий региона заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пояснили в Минздраве региона.

— На первом этапе проводится анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, проведение флюорографии и маммографии, забор крови, ЭКГ и другие исследования. Он позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и определить перечень дальнейших медицинских обследований, если это необходимо, — отметил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

Списки животных для жителей «карантинных» сел составляют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В связи со снятием карантинных мер ведется работа по приему заявлений от граждан, которые планируют восстановить поголовье. Об этом сообщил региональный минсельхоз по итогам встречи представителей правительства региона и управления ветеринарии с жителями, пострадавшими от потери сельскохозяйственных животных. Во встречах приняли участие жители сел Чернокурья, Гнедухино и Новоключи.

— Принято решение проанализировать потребности жителей и определить, какое количество и какую категорию животных необходимо приобрести. Это поможет выработать дальнейшие шаги по восстановлению личных подсобных хозяйств и поддержке местных жителей, — уточняется в сообщении.

«Советский запас прочности заканчивается»: Дамбы в районах Новосибирской области «свесили» на муниципалитеты

Автор: Юлия Данилова

Многие гидротехнические сооружения (ГТС) в районах находятся в критическом состоянии. Об этом заявил председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

— Советский запас прочности гидротехнических сооружений заканчивается, и нужно решать, что делать с этими объектами, чтобы не возникли чрезвычайные ситуации. Сегодня крайними сделали муниципалитеты, у которых нет специалистов, способных содержать ГТС, а также реальных средств на содержание таких объектов либо на их разбор, — заявил Субботин.

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Автор: Юлия Данилова

В России снова обсуждается инициатива об ограничении доступа к интернету для детей в возрасте до 14 лет. Об этом заявил член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. В комментарии «РИА Новости» он сообщил, что дети часто погружаются в «бездумное употребление контента». При этом, по его словам, многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.

Директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская считает, что инициатива ограничить доступ подростков до 14 лет к социальным сетям вызывает много вопросов как среди экспертного сообщества, так и в российском обществе в целом. С одной стороны, звучат мнения, что регулирование должно оставаться делом семьи, а государство должно развивать безопасные отечественные платформы. С другой стороны, все видят, что ситуация вышла из-под контроля.

«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Автор: Юлия Данилова

В 2026 – 2027 учебном году в сибирских вузах запланировано 78,7 тысячи бюджетных мест — на уровне текущего учебного года. Об этом министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил на встрече с полномочным представителей президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— Детям не нужно уезжать из Сибири, чтобы получить качественное высшее образование, а потом построить карьеру. Мы системно взаимодействуем с вузами и предприятиями округа, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации над расширением целевого набора, более активным привлечением будущих выпускников на практику, — сказал полномочный представитель.

Между Новосибирском и Астаной настроят туристические потоки

Автор: Юлия Данилова

Между Туристско-информационным центром Новосибирской области и Центром развития туризма Астаны подписано соглашение, направленное на продвижение туристического потенциала регионов. Подписание состоялось в рамках роад-шоу Астаны в Новосибирске.

Как отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова, ежегодно в регионе приезжает более 12 тысяч туристов из Казахстана. Их интересует деловой и культурно-познавательный туризм, а также экспорт медицинских услуг. С другой стороны, в 2025 году Астану посетили 150 тысяч российских туристов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

