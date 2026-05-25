«Партия пенсионеров» заменит депутата в парламенте Новосибирской области

Руководитель фракции «Партии пенсионеров» в Законодательном собрании Владимир Ворожцов сдаст мандат депутата на майской сессии регионального парламента. Этот вопрос внесен в повестку дня. Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Ворожцов планирует пойти на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

По данным издания, мандат пенсионеров будет передан гендиректору АО «Механический завод Искра» (входит в «Ростех») Сергею Кондратьеву. Он был в списке партийных кандидатов и финансировал кампанию «Партии пенсионеров» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области в 2025 году.

В 2015 году он работал заместителем гендиректора завода «Швабе — Оборона и защита» и баллотировался в горсовет Новосибирска от партии «Родина».

— Кондратьев оказался актором беспрецедентного в новосибирской истории кейса, когда избирательная комиссия Центрального района непостижимым образом потеряла подписи, собранные в поддержку его выдвижения. Не найдя утраченные подписи, избирком решил зарегистрировать Кондратьева. Его соперником был Сергей Бондаренко. Депутатом Кондратьев в итоге не стал, — напоминает ЦДЖ.

В 2020 году Кондратьев пытался пройти в региональный парламент по округу №24, где выдвигался руководитель реготделения «Родины» Вячеслав Илюхин, и снова не прошел. В 2025 году промышленник шел на выборы кандидатом-списочником от «Партии пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский политик Эдуард Кожемякин требовал, чтобы депутат Законодательного собрания от «пенсионеров» Александр Аверкин сложил полномочия и передал свой мандат Алексею Прокудину.