Новосибирец лишился прав за сокрытие номера машины

В мировом суде Ленинского района Новосибирска было рассмотрено дело об административном правонарушении. Как говорится в материалах суда, житель района управлял автомобилем, передний госномер которого был оборудован устройством (металлической рамкой), отклоняющим номер автомобиля под различными углами. Рамка препятствовала идентификации государственного регистрационного знака автомобиля с помощью видеокамер. В феврале 2026 года его остановили сотрудники ДПС на улице Блюхера и выявили это нарушение.

На суде автовладелец отрицал свою вину и заявил, что без рамки госномер на его автомобиль установить невозможно. Однако, инспектор ДПС пояснил, что номер можно установить и без рамки: его необходимо прикрутить на болты либо получить в ГАИ знаки в виде прямоугольника.

В итоге водитель был признан виновным и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год. Устройство, которым оборудован номер, конфисковано.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, новосибирские дорожники с декабря 2025 года тестируют оборудование, которое позволяет идентифицировать государственные знаки на автотранспорте. Их сокрытие водителями является одним из самых распространенных нарушений. Дорожники планируют установить это оборудование около всех пунктов весогабаритного контроля в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты и перевозчики поднимали вопрос о фурах, которые проезжают по дамбе Новосибирской ГЭС и закрывают номера, чтобы не платить штрафы.