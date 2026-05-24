Новосибирец лишился прав за сокрытие номера машины

Автор: Юлия Данилова

С помощью специального устройства автолюбитель прятал его от камер

В мировом суде Ленинского района Новосибирска было рассмотрено дело об административном правонарушении. Как говорится в материалах суда, житель района управлял автомобилем, передний госномер которого был оборудован устройством (металлической рамкой), отклоняющим номер автомобиля под различными углами. Рамка препятствовала идентификации государственного регистрационного знака автомобиля с помощью видеокамер. В феврале 2026 года его остановили сотрудники ДПС на улице Блюхера и выявили это нарушение.

На суде автовладелец отрицал свою вину и заявил, что без рамки госномер на его автомобиль установить невозможно. Однако, инспектор ДПС пояснил, что номер можно установить и без рамки: его необходимо прикрутить на болты либо получить в ГАИ знаки в виде прямоугольника.

В итоге водитель был признан виновным и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год. Устройство, которым оборудован номер, конфисковано.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, новосибирские дорожники с декабря 2025 года тестируют оборудование, которое позволяет идентифицировать государственные знаки на автотранспорте. Их сокрытие водителями является одним из самых распространенных нарушений. Дорожники планируют установить это оборудование около всех пунктов весогабаритного контроля в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты и перевозчики поднимали вопрос о фурах, которые проезжают по дамбе Новосибирской ГЭС и закрывают номера, чтобы не платить штрафы.

Фото: пресс-службы мировых судей Ленинского судебного района.

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

24 мая, в День славянской письменности и культуры профессор кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Новосибирского государственного педагогического университета Людмила Инютина размышляет о роли русского языка и кириллицы в мире, России и Сибири:

— Все вехи, воплощённые и созданные потом и кровью миллионов наших соотечественников, составляют историю государства и являются частью истории развития человечества. Но одно событие стоит особняком: это подвиг, благодаря которому был создан фундамент каждого будущего достижения, основа каждой победы, основа всей многовековой культуры и осознания себя частью народа каждым человеком.

В Новосибирске начала дешеветь ягода, но не вся

Автор: Юлия Данилова

На рынках Новосибирска снижаются цены на сезонную ягоду. Так, черешня с начала мая подешевела почти в три раза. Сейчас ее можно купить от 900 до 1000 рублей за килограмм. На майских праздниках за нее в среднем просили 2800.

Снижаются цены на викторию. На майских она стоила 800-900 рублей за килограмм, сейчас 500-600 рублей. Стоит отметить, что эта ягода очень крупная и сильно отличается от садовой, к которой привыкли сибиряки.

На рынке недвижимости Новосибирска появился «квартирный туризм»

Автор: Оксана Мочалова

Российские риелторы фиксируют необычную модель поведения среди клиентов. За последние полгода доля компаний, столкнувшихся с так называемым «квартирным туризмом», выросла с 20 до 26%. Эти данные приводят аналитики компании М2, опросившие более 1,5 тыс. агентов по недвижимости.

«Квартирными туристами» называют людей, которые записываются на просмотры жилья, но в итоге ничего не приобретают. Причем это не просто случайные посетители, а осознанные «потребители» услуги просмотра. Явление особенно распространено в сегментах эконом- и комфорт-класса. В дорогом жилье бизнес- и премиум-класса таких клиентов почти не встречается.

В Новосибирске высадили геоглиф из 777 сосен

Автор: Мария Гарифуллина

На западном берегу озера в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска 23 мая высадили геоглиф — масштабную надпись из деревьев. Из 777 сосен здесь сформировали фразу «100 ЛЕТ ВООП». Годом ранее волонтёры уже провели аналогичную акцию, создав геоглиф «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ».

ВООП — это Всероссийское общество охраны природы. Высадка деревьев — лучший способ отметить юбилей такой организации. Несмотря на дождливую погоду, участники акции заложили контур будущего живого памятника. Для посадки использовались саженцы высотой около метра. Надпись можно будет прочитать с воздуха уже через несколько лет.

Российские водители чаще выбирают «семерку»

Автор: Оксана Мочалова

В апреле 2026 года российский вторичный авторынок показал уверенный рост. Общий объем проданных машин с пробегом достиг 542,2 тысячи единиц. Это сразу на 14,1% больше, чем в марте, и на 6,4% выше показателей апреля прошлого года.

По данным агентства «Автостат», последний раз рынок превышал психологическую отметку в полмиллиона в декабре 2025 года (тогда было продано 574,2 тысячи машин). В январе, феврале и марте 2026 года спрос колебался от 411 до 475 тысяч автомобилей. Таким образом, апрель стал самым удачным месяцем с начала года.

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Автор: Юлия Данилова

В России снова обсуждается инициатива об ограничении доступа к интернету для детей в возрасте до 14 лет. Об этом заявил член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. В комментарии «РИА Новости» он сообщил, что дети часто погружаются в «бездумное употребление контента». При этом, по его словам, многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.

Директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская считает, что инициатива ограничить доступ подростков до 14 лет к социальным сетям вызывает много вопросов как среди экспертного сообщества, так и в российском обществе в целом. С одной стороны, звучат мнения, что регулирование должно оставаться делом семьи, а государство должно развивать безопасные отечественные платформы. С другой стороны, все видят, что ситуация вышла из-под контроля.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

