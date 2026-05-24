Новосибирских выпускников предостерегли от дорогих подарков учителям

Подарок школьному учителю в России на последний звонок или выпускной не может быть дороже трех тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на эксперта Минпросвещения РФ, заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко. По закону подарки стоимостью выше этой суммы могут расцениваться как взятка. Он также рекомендовал сохранять чеки на подарки и передавать их педагогам, чтобы те, при необходимости, могли доказать их стоимость при проверке.

— Общегражданских ограничений по стоимости подарков вне исполнения трудовых обязанностей законодательством РФ не установлено, — добавил Авдеенко.

Родители школьников, опрошенные Infopro54, отмечают, что сбрасываются на подарки на выпускные по 5-25 тысяч рублей.

— Речь идет о подарках всем учителям, которых хотят отметить дети. Это могут быть цветы, конфеты, а также памятные подарки. Классному педагогу обычно дарится более дорогой подарок, — рассказали собеседники редакции.

Стоит отметить, что большинство опрошенных признались, что стоимость подарка классному педагогу на выпускной превышает 10 тысяч рублей. В одной из школ подарок только классной обойдется в 70 тысяч, плюс сертификаты для других учителей и директора — на несколько тысяч рублей каждый.

В 2026 году в Новосибирске выпускной вечер, по оценкам родителей, обойдется в среднем в 40–50 тысяч рублей. Если оба родителя планируют присутствовать на вечере, то семье праздник в честь окончания школы обойдется еще дороже.

