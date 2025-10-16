Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики

Очень интересно прошла четвертая профессиональная гостиная родительского проекта «Профессиональный навигатор. Путь к профессии вместе с родителями». На встрече ребята МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская» смогли познакомиться с теми, благодаря кому каждый день спасаются человеческие жизни и здоровье становится крепче, потому что эта гостиная была посвящена современным медицинским технологиям.

Среди приглашенных гостей были представители разных медицинских профессий:

Екатерина Александровна, врач-хирург, рассказала ребятам о тонкостях своей профессии, показывая фотографии операций и постоперационного сопровождения, а на мастер-классе объяснила и показала на практике важность точности движений хирурга.

Врачи скорой помощи Екатерина Николаевна и Александр Владимирович рассказали о своей работе, требующей выдержки и терпения, а на мастер-классе поделились секретами быстрой диагностики и приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим в экстренных ситуациях.

Врачи-стоматологи Ирина Германовна и Эльвира Николаевна рассказали и показали на фотографиях, как используют в работе передовые технологии, а во время проведения мастер-класса дали ребятам возможность провести правильную чистку зубов и пломбирование зубов.

Фельдшер Светлана Сергеевна показала приемы первой доврачебной помощи, наглядно демонстрируя наложение повязок и оказание первой помощи при переломах.

Елена Анатольевна, провизор районной поликлиники, познакомила детей с миром фармацевтики, рассказав о важности правильного хранения лекарств и принципах выбора медикаментов, а на мастер-классе смогла наглядно показать, какое значение в ее работе имеет химия.

На встрече родители пожелали ребятам успехов в учебе, а также в будущем выбрать такую профессию, которая бы была полезна обществу!

Конкурс инициатив родительских сообществ проводит Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Конкурс направлен на поддержку и развитие инициатив родительских комитетов, созданных школьными родительскими сообществами. На реализацию проекта победители получают финансовую поддержку.

По итогам первого конкурса свои проекты по развитию воспитательного пространства подали 5003 школы из 89 регионов России. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны, они получили порядка 160 млн рублей на реализацию своих инициатив.

ООО «Новосибирск Медиа» выступил с поддержкой проекта «Профессиональный навигатор «Путь к профессии вместе с родителями»», заявленный на конкурс инициатив родительских сообществ МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская» с целью поддержки профессиональной осведомленности школьников о мире современных профессий через взаимодействие с родителями, которые поделятся своим профессиональным экспертным опытом.

Ранее редакция сообщала о том, что родители новосибирской гимназии одержали победу в грантовом конкурсе. Конкурс нацелен на помощь детям в выборе профессии.