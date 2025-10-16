Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики

Очень интересно прошла четвертая профессиональная гостиная родительского проекта «Профессиональный навигатор. Путь к профессии вместе с родителями». На встрече ребята МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская» смогли познакомиться с теми, благодаря кому каждый день спасаются человеческие жизни и здоровье становится крепче, потому что эта гостиная была посвящена современным медицинским технологиям.
Среди приглашенных гостей были представители разных медицинских профессий:
На встрече родители пожелали ребятам успехов в учебе, а также в будущем выбрать такую профессию, которая бы была полезна обществу!
Конкурс инициатив родительских сообществ проводит Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Конкурс направлен на поддержку и развитие инициатив родительских комитетов, созданных школьными родительскими сообществами. На реализацию проекта победители получают финансовую поддержку.
По итогам первого конкурса свои проекты по развитию воспитательного пространства подали 5003 школы из 89 регионов России. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны, они получили порядка 160 млн рублей на реализацию своих инициатив.
ООО «Новосибирск Медиа» выступил с поддержкой проекта «Профессиональный навигатор «Путь к профессии вместе с родителями»», заявленный на конкурс инициатив родительских сообществ МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская» с целью поддержки профессиональной осведомленности школьников о мире современных профессий через взаимодействие с родителями, которые поделятся своим профессиональным экспертным опытом.
Ранее редакция сообщала о том, что родители новосибирской гимназии одержали победу в грантовом конкурсе. Конкурс нацелен на помощь детям в выборе профессии.
Фото и материал предоставлены МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская», автор фото: пресс-центр МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru