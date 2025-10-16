Мэр Новосибирска получил представление от прокуратуры за отопление

На личный прием прокурора области обратились более 40 граждан с жалобами на проблемы с горячим и холодным водоснабжением, отопление, длительное аварийное отключение горячего водоснабжения, ненадлежащую температуру воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Например, жители домов в Ленинском районе города обратились с проблемой отсутствия отопления с начала отопительного сезона и постоянных аварийных отключений горячей воды в домах. (Ранее жители района сообщали в редакцию о том, что их дом формально подключен к отоплению. — Ред.) Жители Железнодорожного района указали на ненадлежащее качество горячего водоснабжения, а именно на низкую температуру воды.

В ходе проверки выяснилось, что сроки подачи отопления к жилым домам со стороны ресурсоснабжающих организаций нарушены. На четырех объектах реконструкции тепловых сетей работы по переврезке сетей не завершены. Кроме того, прокуроры выяснили, что на многих объектах не восстановлено благоустройство, в том числе на тех, где работы велись в 2024 году.

— Мэрией города достаточных мер по решению этих вопросов не принято, своевременно не выполнены мероприятия по выявлению и обследованию бесхозяйных сетей, порывы на которых повлияли на своевременную подачу тепла в жилые дома, — подчеркнули в прокуратуре.

Прокурор города внес представления мэру города, а также руководителям АО СГК и ООО НТСК, потребовав в кратчайшие сроки устранить допущенные нарушения закона.

Напомним, 3 октября мэрия Новосибирска дала управляющим компаниям города сутки на завершение подключения домов к отоплению. Они истекли 4 октября. На минувшей неделе мэр города Максим Кудрявцев потребовал подключить к работе с управляющими компаниями, которые затягивают подключение домов к теплу, прокуратуру.

15 октября мэрия сообщила, что в Новосибирске подключили к теплу все 8 323 многоквартирных дома. По словам начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Зайкова, 99,7% жилых домов города получили отопление вовремя. Отклонение составило всего 26 домов, что в 10 раз меньше, чем год назад. Сложности возникли в домах, где управляющие организации не смогли спланировать свою работу.

Стоит также отметить, что по данным «Новосибирской теплосетевой компании» (НТСК, входит в группу компаний СГК), протяженность устаревших тепломагистралей в городе сократилась на 13%, а время устранения неполадок уменьшилось в два раза. Дмитрий Перязев, генеральный директор АО «СГК – Новосибирск», отмечал, что за период с 2022 по 2025 годы, на сумму инвестиций в 27,1 млрд рублей, энергокомпания произвела замену, строительство и ремонт 232 км тепловых сетей в городе.

Ранее редакция сообщала о том, что по данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. В Сибири особенно холодным, по прогнозам, будет январь.