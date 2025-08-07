Рекламодателям

«Успей присоединиться к СВОим!»: снайпер из Новосибирска рассказал, как сибиряки служат по контракту на СВО

  • 07/08/2025, 13:17
Снайпер из Новосибирска рассказал, как сибиряки служат по контракту на СВО
Он подчеркнул, что именно такие сплоченные подразделения достигают значительных успехов

Служба по контракту продолжает пользоваться популярностью среди новосибирцев. Областное правительство постоянно работает над улучшением условий для подписания контракта. С 1 июля текущего года единовременная выплата при заключении контракта увеличена до двух миллионов рублей, из которых 1,6 миллиона – региональная выплата, а 400 тысяч – федеральная. Контракт необходимо заключить до конца сентября 2025 года.

Михаил, снайпер из Новосибирска, участвующий в специальной военной операции, отмечает успешное выполнение боевых задач многими сибиряками. По его словам, большинство в его подразделении – земляки, что значительно облегчает службу. Он подчеркнул, что именно такие сплоченные подразделения достигают значительных успехов. Михаил добавил, что помощь всегда актуальна, и люди продолжают заключать контракты.

Заработная плата контрактников в зоне СВО начинается от 210 тысяч рублей и может быть увеличена за счет дополнительных выплат, например, за уничтоженную вражескую технику или участие в штурмовых операциях. Предусмотрены выплаты за получение государственных наград.

Кроме финансового обеспечения, военнослужащие и их семьи получают различные льготы и социальную поддержку. В частности, предоставляются кредитные и налоговые каникулы, возможность обучения детей в вузах за счет бюджета, бесплатный отдых для детей в летних лагерях, статус ветерана боевых действий с соответствующими гарантиями, а также бесплатное медицинское обслуживание и реабилитация. У тех, кто отправится в зону СВО по контракту, появится возможность списания долгов по кредитам.

Подробнее о военной службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

