«Успей присоединиться к СВОим!»: снайпер из Новосибирска рассказал, как сибиряки служат по контракту на СВО

Служба по контракту продолжает пользоваться популярностью среди новосибирцев. Областное правительство постоянно работает над улучшением условий для подписания контракта. С 1 июля текущего года единовременная выплата при заключении контракта увеличена до двух миллионов рублей, из которых 1,6 миллиона – региональная выплата, а 400 тысяч – федеральная. Контракт необходимо заключить до конца сентября 2025 года.
Михаил, снайпер из Новосибирска, участвующий в специальной военной операции, отмечает успешное выполнение боевых задач многими сибиряками. По его словам, большинство в его подразделении – земляки, что значительно облегчает службу. Он подчеркнул, что именно такие сплоченные подразделения достигают значительных успехов. Михаил добавил, что помощь всегда актуальна, и люди продолжают заключать контракты.
Заработная плата контрактников в зоне СВО начинается от 210 тысяч рублей и может быть увеличена за счет дополнительных выплат, например, за уничтоженную вражескую технику или участие в штурмовых операциях. Предусмотрены выплаты за получение государственных наград.
Кроме финансового обеспечения, военнослужащие и их семьи получают различные льготы и социальную поддержку. В частности, предоставляются кредитные и налоговые каникулы, возможность обучения детей в вузах за счет бюджета, бесплатный отдых для детей в летних лагерях, статус ветерана боевых действий с соответствующими гарантиями, а также бесплатное медицинское обслуживание и реабилитация. У тех, кто отправится в зону СВО по контракту, появится возможность списания долгов по кредитам.
Подробнее о военной службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru
