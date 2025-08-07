«Время героев» в Новосибирске: как ветераны СВО становятся управленцами

В Новосибирской области активно претворяется в жизнь проект «Герои НовоСибири», инициированный губернатором Андреем Травниковым. В рамках этого проекта участники взаимодействуют с менторами, представляющими различные сферы развития региона.

Работа с наставниками – ключевой этап «Героев НовоСибири», региональной адаптации федеральной программы «Время героев». Эта образовательная программа предоставляет ветеранам специальной военной операции необходимые знания и навыки для занятия руководящих постов в органах власти, а также на государственных и муниципальных предприятиях. Главная цель проекта, осуществляемого при поддержке Правительства Новосибирской области, – интеграция участников СВО в управленческую структуру региона. Губернатор Травников подчеркнул важность работы с наставниками как нового и ценного опыта для всех участников. В роли наставников выступают руководители регионального уровня, включая самого главу региона, его заместителей, министров, глав городов и районов, а также директоров предприятий.

Министерство природных ресурсов Новосибирской области взяло шефство над ветераном боевых действий Николаем Шильниковым. Ему демонстрируется работа министерства в четырех основных направлениях: лесное хозяйство, охрана животного мира, контрольно-надзорная и водоохранная деятельность. Специалисты подробно рассказывают об организационной структуре ведомства и особенностях работы в каждом из этих направлений.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин заявил, что люди, проявившие героизм на фронте, смогут эффективно справляться с любыми сложностями в гражданской жизни, умело руководить и принимать взвешенные решения. Региону нужны такие сильные и ответственные кадры, способные отстаивать интересы страны на гражданской службе.

«Герои НовоСибири» предоставит ветеранам и участникам СВО возможность после завершения обучения занять руководящие должности в органах власти, государственных и муниципальных предприятиях, а также активно участвовать в политической жизни региона. Проект планируется как долгосрочный, с несколькими этапами реализации.